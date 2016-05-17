Порошенко заявив, що переможна пісня Джамали "1944" спочатку називалася "Крим наш"

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав президент України Петро Порошенко під час відкриття виставки «Золото нації. Наближення» на другому поверсі Адміністрації президента сьогодні в Києві.

За словами президента, Джамала своїм виступом на Євробаченні нагадала всьому світові, не лише Європі, про те, що відбулось з кримськотатарським народом у 1944 році. Читайте такожКримські окупанти заговорили про "повернення Джамали на історичну батьківщину" «Я думаю, що невипадково вона змінила назву своєї пісні, яка спочатку кримськотатарською мовою називалася «Крим наш» на назву «1944»", - сказав глава держави і додав, що зміна назви спонукала багатьох людей, які "просто не уявляли, просто не знали, що відбулося в 1944 році з кримськотатарським народом із сотнями тисяч наших співгромадян" замислитися.

Як повідомляв УНІАН, Джамала здобула перемогу на конкурсі Євробачення-2016, який відбувся у Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", яка розповідає про трагедію кримськотатарського народу. Раніше стало відомо, що прийняти конкурс зголосилися Київ, Дніпропетровськ, Львів, Одеса і Херсон.