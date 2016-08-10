Соцмережі відреагували на заяви ФСБ Росії та Путіна щодо "українських диверсантів" в Криму

У соціальних мережах активно відреагували на заяви ФСБ Росії та президента Володимира Путіна стосовно діяльності "українських диверсантів" в анексованому Криму.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у ФСБ Росії заявили, що нібито відвернули вчинення в Криму терористичних актів, підготованих Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, об'єктами яких були критично важливі елементи інфраструктури і життєзабезпечення півострова.

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У ФСБ стверджують, що в результаті оперативно-розшукових заходів в ніч на 7 серпня в районі міста Армянськ виявлена група диверсантів. Також у ФСБ заявили про ліквідацію «агентурної мережі» Головного управління розвідки Міноборони України.

Крім того, у ФСБ заявили, що в ніч на 8 серпня спецпідрозділами Міністерства оборони України нібито були вчинені ще дві спроби прориву диверсійно-терористичних груп, яким запобігли силові підрозділи ФСБ Росії і взаємодіючих відомств. «Спроби прориву прикривалися масованим обстрілом з боку суміжної держави і бронетехнікою Збройних сил України», - стверджує спецслужба Росії.

Президент Росії Володимир Путін прокоментував загибель російських військовослужбовців при нібито запобіганні теракту в Криму, заявивши, що «ми повз таке проходити не будемо». При цьому, він заявив, що Україна "переходить до терору".

Також Путін вважає, що Європа і США "повинні вплинути на українську владу у зв'язку з придуманою ФСБ спробою "теракту".