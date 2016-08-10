Путін заявив, що Європа і США повинні "вплинути на київську владу"

Після повідомлення про нібито спробу "українських диверсантів" організувати теракти в окупованому Криму президент РФ заявив, що Європа і США повинні надати вплив на українську владу. Про це пише російське агентство "РИА Новости".

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у ФСБ Росії заявили, що нібито відвернули вчинення в Криму терористичних актів, підготованих Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, об'єктами яких були критично важливі елементи інфраструктури і життєзабезпечення півострова.

У ФСБ стверджують, що в результаті оперативно-розшукових заходів в ніч на 7 серпня в районі міста Армянськ виявлена група диверсантів. Також у ФСБ заявили про ліквідацію «агентурної мережі» Головного управління розвідки Міноборони України.

Крім того, у ФСБ заявили, що в ніч на 8 серпня спецпідрозділами Міністерства оборони України нібито були вчинені ще дві спроби прориву диверсійно-терористичних груп, яким запобігли силові підрозділи ФСБ Росії і взаємодіючих відомств.

«Спроби прориву прикривалися масованим обстрілом з боку суміжної держави і бронетехнікою Збройних сил України», - стверджує спецслужба Росії.