"Всі чекали, хто зловить букет": реакція соцмереж на похорон бойовика "Гіві"
В окупованому Донецьку сьогодні відбулися похорони ліквідованого командира "батальйону Сомалі" Михайла Товстих, більш відомого як "Гіві".
Ще після вбивства бойовика "Мотороли" в мережі почали з'являтися коментарі, що "Гіві скоро вирушить до друга", що і сталося.
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Як відомо, "Гіві" закопали поруч із "Моторолою". Користувачі соціальних мереж відреагували на те, що відбувається сьогодні в Донецьку.
Даремно ви на Гіві наговариваете, він культурніше Мотороллы.— Prometheus (@1Prometey) February 10, 2017
Моторолла тільки раз в театрі був.
А Гіві два.
Тоді з Мотороллой і сьогодні.
Ну хто там у гіві на похоронах вінок піймав?— Качкодзьоб Перрі (@ua_frame) February 10, 2017
Гіві зустрівся з Моторолою для обговорення становища в Донбасі.Сторони прийшли до угоди, що це положення - лежаче— Андрій Томатів (@AVTomatov) February 10, 2017
І все-таки Захаоченко встиг зловити букет pic.twitter.com/ZmK7XDCled— Радзівіл Слуцкі (@patriotbelarus) February 10, 2017
Всі чекали, хто на похороні Гіві зловить букет.— SobiNews,Com@SobiNewsCom) February 10, 2017
Тобто хто буде наступним.
Питання - закритий.https://t.co/BcklA4ztAxpic.twitter.com/0GLUvRxhuh
Гіві поховали поруч з Моторолою— Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) February 10, 2017
це - добре, однієї вантажівки з хлором вистачить...
А ви ще переживали, що Гіві і Моторола в Раду потраплять по Мінську— кріп з вул. Світу (@xy_ukr) February 10, 2017
- А что за аншлаг в Донецком театре?— Госдеп Хохланда (@hohland_gosdep) 10 февраля 2017 г.
- Обгоревший труп показывают
- Ох уж это современное искусство! pic.twitter.com/WsVhz7hWg2
Ну ви зрозуміли: Захарченко зловив на похоронах Гіві вінок pic.twitter.com/FxwxTnZmGz— Апостроф (@apostrophe_ua) February 10, 2017
#Гіві,ти чо такий сумний?— Дух Донеччанина (@ExDonchanin) February 10, 2017
Сьогодні в Донецьку проходив спектакль з похоронному "гіві", де раніше пройшли з успіхом похорон "моторолки", чекають "захарія" і "теслярської" pic.twitter.com/4U0v4Tgc0O— Денис Кухманский (@kuxmanskij) February 10, 2017
Представляю как #захарченко#днр последние 2суток обрывает телефон своим кураторам в РФ,умоляя дать гарантии на жизнь,после шмеля для #гивиpic.twitter.com/JxwVLWa2G7— НаТанкеНегрТанцевал (@olegnnn) 10 февраля 2017 г.
Раніше повідомлялося, що жителів на церемонію зганяють - в навчальні заклади окупованих бойовиками міст надійшло розпорядження виділити людей для поїздки на похорон "Гіві".
Як відомо, 8 лютого бойовики "ДНР" повідомили про знищення ватажка "батальйону "Сомалі" "Гіві". За попередніми даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Джміль", який є на озброєнні в Росії.