"Всі чекали, хто зловить букет": реакція соцмереж на похорон бойовика "Гіві"

15:43, 10 лютого 2017
Курйози
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В окупованому Донецьку сьогодні відбулися похорони ліквідованого командира "батальйону Сомалі" Михайла Товстих, більш відомого як "Гіві".

dan-news.info

Ще після вбивства бойовика "Мотороли" в мережі почали з'являтися коментарі, що "Гіві скоро вирушить до друга", що і сталося.

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Як відомо, "Гіві" закопали поруч із "Моторолою". Користувачі соціальних мереж відреагували на те, що відбувається сьогодні в Донецьку.

Раніше повідомлялося, що жителів на церемонію зганяють - в навчальні заклади окупованих бойовиками міст надійшло розпорядження виділити людей для поїздки на похорон "Гіві".

Як відомо, 8 лютого бойовики "ДНР" повідомили про знищення ватажка "батальйону "Сомалі" "Гіві". За попередніми даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Джміль", який є на озброєнні в Росії.

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Новина в сюжеті: Ліквідація "Гіві"
Теги: #похорон#Моторола#Гіві