"Всі чекали, хто зловить букет": реакція соцмереж на похорон бойовика "Гіві"

Ще після вбивства бойовика "Мотороли" в мережі почали з'являтися коментарі, що "Гіві скоро вирушить до друга", що і сталося.

Читайте такожВ окупованому Донецьку "Гіві" закопали поруч із "Моторолою" (фото)

Як відомо, "Гіві" закопали поруч із "Моторолою". Користувачі соціальних мереж відреагували на те, що відбувається сьогодні в Донецьку.

Даремно ви на Гіві наговариваете, він культурніше Мотороллы.

Моторолла тільки раз в театрі був.

А Гіві два.

Тоді з Мотороллой і сьогодні. — Prometheus (@1Prometey) February 10, 2017

Ну хто там у гіві на похоронах вінок піймав? — Качкодзьоб Перрі (@ua_frame) February 10, 2017

Гіві зустрівся з Моторолою для обговорення становища в Донбасі.Сторони прийшли до угоди, що це положення - лежаче — Андрій Томатів (@AVTomatov) February 10, 2017

І все-таки Захаоченко встиг зловити букет pic.twitter.com/ZmK7XDCled — Радзівіл Слуцкі (@patriotbelarus) February 10, 2017

Всі чекали, хто на похороні Гіві зловить букет.

Тобто хто буде наступним.

Питання - закритий.https://t.co/BcklA4ztAxpic.twitter.com/0GLUvRxhuh — SobiNews,Com@SobiNewsCom) February 10, 2017

Гіві поховали поруч з Моторолою

це - добре, однієї вантажівки з хлором вистачить... — Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) February 10, 2017

А ви ще переживали, що Гіві і Моторола в Раду потраплять по Мінську — кріп з вул. Світу (@xy_ukr) February 10, 2017

- А что за аншлаг в Донецком театре?

- Обгоревший труп показывают

- Ох уж это современное искусство! pic.twitter.com/WsVhz7hWg2 — Госдеп Хохланда (@hohland_gosdep) 10 февраля 2017 г.

Ну ви зрозуміли: Захарченко зловив на похоронах Гіві вінок pic.twitter.com/FxwxTnZmGz — Апостроф (@apostrophe_ua) February 10, 2017

Сьогодні в Донецьку проходив спектакль з похоронному "гіві", де раніше пройшли з успіхом похорон "моторолки", чекають "захарія" і "теслярської" pic.twitter.com/4U0v4Tgc0O — Денис Кухманский (@kuxmanskij) February 10, 2017

Раніше повідомлялося, що жителів на церемонію зганяють - в навчальні заклади окупованих бойовиками міст надійшло розпорядження виділити людей для поїздки на похорон "Гіві".

Як відомо, 8 лютого бойовики "ДНР" повідомили про знищення ватажка "батальйону "Сомалі" "Гіві". За попередніми даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Джміль", який є на озброєнні в Росії.