Ліквідацію "Гіві" пов'язали зі знищенням MH17 над Донбасом
Ватажка батальйону терористів "Сомалі" Михайла Толстих "Гіві" могли ліквідувати через те, що він знав, хто збив малайзійський літак Boeing рейсу MH17 над Донбасом.
"Гіві" нібито знав, хто збив пасажирський літак, що летів рейсом MH17, і звідки терористи отримували зброю, заявив німецькому виданню Bild один із жителів окупованого Луганська.
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Але Кремль одразу ж спростував цю версію. "Тепер він уже ніколи не розповість про це. А от якщо б його захопили..." - йдеться у статті. У публікації йдеться, що "Гіві" знав людей, причетних до знищення малайзійського Boeing.
Між тим "більш ймовірна версія про те, що Кремль просто прибрав ще одного посвяченого у російське втручання на сході України", - наголошується в публікації.
Нагадаємо, 8 лютого бойовики "ДНР" повідомили про знищення ватажка "батальйону "Сомалі" "Гіві". За попередніми даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Джміль", який перебуває на озброєнні в Росії.
Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками території Донецької області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.
Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».
Міжнародна спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії, з підконтрольної бойовикам території Донбасу.