Ліквідацію "Гіві" пов'язали зі знищенням MH17 над Донбасом

"Гіві" нібито знав, хто збив пасажирський літак, що летів рейсом MH17, і звідки терористи отримували зброю, заявив німецькому виданню Bild один із жителів окупованого Луганська.

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Але Кремль одразу ж спростував цю версію. "Тепер він уже ніколи не розповість про це. А от якщо б його захопили..." - йдеться у статті. У публікації йдеться, що "Гіві" знав людей, причетних до знищення малайзійського Boeing.

Між тим "більш ймовірна версія про те, що Кремль просто прибрав ще одного посвяченого у російське втручання на сході України", - наголошується в публікації.

Нагадаємо, 8 лютого бойовики "ДНР" повідомили про знищення ватажка "батальйону "Сомалі" "Гіві". За попередніми даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Джміль", який перебуває на озброєнні в Росії.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками території Донецької області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

Міжнародна спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії, з підконтрольної бойовикам території Донбасу.