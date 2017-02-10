"Зорян віддає перевагу ліфтам, а Шкіряк "Джмелям": соцмережі щодо проколу росЗМІ із "замовниками" вбивства "Гіві"
У соціальних мережах активно обговорюється версія російських ЗМІ про те, що замовниками вбивства бойовика Михайла Толстих за прізвиськом "Гіві" були дві людини - Зорян і Шкіряк.
Як відомо, пропагандисти одного з підконтрольних Кремлю телеканалів зганьбилися, назвавши двох "замовників" вбивства ватажка терористичної банди "Сомалі" Михайла Товстих ("Гіві").
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Пропагандисти насмішили не тільки самого радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка, але і весь інтернет. Користувачі соцмереж активно реагують на таку "достовірну інформацію".
Заходять в бар троє: Зорян, Шкіряк і Гіві, а бармен їм: у нас зі своєю їжею не можна, сховайте шашлик.— МинПанд (@crimeapanda) 10 лютого 2017 р.
Навіть рідна мати не може розрізнити і Зоряна Шкіряка.— МинПанд (@crimeapanda) 10 лютого 2017 р.
Я бачу багаття з книг,— Симулятор Павука (@shekelbaum) 10 лютого 2017 р.
Я чую гавкіт вівчарок.
Якщо один скаже «Зорян» -
Мільйони дадуть відповідь «Шкіряк»
"Коли я вбивав Моторолу, я був Зоряному, коли вбивав Гіві - Шкіряком" - зазначив представник МВС України— signore Golubiani (@crazygolub) 10 лютого 2017 р.
"Зорян воліє ліфти, а я їх ненавиджу. Віддаю перевагу джмелів" - додав Шкіряк— signore Golubiani (@crazygolub) 10 лютого 2017 р.
У лівій руці Зорян,— Бюрократ у законі (@mudzhyri) 10 лютого 2017 р.
У правій руці Шкіряк.
Ворогові не здається гордий
Варяг.
дивна історія доктора Зоряна і містера Шкіряка— teška hughes (@grim_juz) 10 лютого 2017 р.
Скрадливий Зоран, що крадеться Шкіряк— недолугий кєкодєл (@SaintKEK) 10 лютого 2017 р.
Зловісні замовники ліквідації Гіві.— Андрій Шумило (@andykrim65) 10 лютого 2017 р.
ЗОРЯН. ШКІРЯК. pic.twitter.com/tPrPkAyNxG
УВАГА!!! Спецслужби росії розшукують 2-х українських диверсантів і Зоряна Шкіряка ліквідували терориста "Ківі"! pic.twitter.com/CS7oJLblKe— Страшний БЕНДЕРовец (@Realuran) 10 лютого 2017 р.
Поки Зорян вбиває, Шкіряк стоїть на шухері.— Д❄️брый Шубін ⛏ (@pavlushkaserh) 10 лютого 2017 р.
Ніч яка місячна, ЗОРЯНА, ясная,— Суворий Павловɔьк ǪǪ (@Maped) 10 лютого 2017 р.
Десь у кущах і Шкіряк
"Гіві убив Шкіряк", - Поклонська— Д❄️брый Шубін ⛏ (@pavlushkaserh) February 10, 2017
"Ну адже Гіві убив Зорян", - журналіст
"І Зорян теж, вони обидва вбили" - Поклонська
@pavlushkaserh Вдень він Зорян, а вночі - Шкіряк pic.twitter.com/zeyRfYFigC— Big Chris (@Vinnie_BigChris) February 10, 2017
Все просто. Зорян знищив Гіві, а Шкіряк - Михайла Товстих. Такий ось продуктивний дует.— Днепровеньковский (@Hren_Rov) 10 лютого 2017 р.
Ти - морячка, я - моряк, ти - Зорян, а я - Шкіряк— Панянка з Донбасу (@8910114) 10 лютого 2017 р.
Коли загрожує нам страшний ворог,— Міністр паніки (@minofpan) 10 лютого 2017 р.
Небезпечний, злий, завзятий -
Допоможуть Зорян і Шкіряк!
Врятують та Зорян Шкіряк!
Як повідомлялося, в окупованому Донецьку сьогодні пройшли похорони ліквідованого командира "батальйону Сомалі" Михайла Толстих, більш відомого як "Гіві".