"Зорян віддає перевагу ліфтам, а Шкіряк "Джмелям": соцмережі щодо проколу росЗМІ із "замовниками" вбивства "Гіві"

Як відомо, пропагандисти одного з підконтрольних Кремлю телеканалів зганьбилися, назвавши двох "замовників" вбивства ватажка терористичної банди "Сомалі" Михайла Товстих ("Гіві").

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Пропагандисти насмішили не тільки самого радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка, але і весь інтернет. Користувачі соцмереж активно реагують на таку "достовірну інформацію".

Заходять в бар троє: Зорян, Шкіряк і Гіві, а бармен їм: у нас зі своєю їжею не можна, сховайте шашлик. — МинПанд (@crimeapanda) 10 лютого 2017 р.

Навіть рідна мати не може розрізнити і Зоряна Шкіряка. — МинПанд (@crimeapanda) 10 лютого 2017 р.

Я бачу багаття з книг,

Я чую гавкіт вівчарок.

Якщо один скаже «Зорян» -

Мільйони дадуть відповідь «Шкіряк» — Симулятор Павука (@shekelbaum) 10 лютого 2017 р.

"Коли я вбивав Моторолу, я був Зоряному, коли вбивав Гіві - Шкіряком" - зазначив представник МВС України — signore Golubiani (@crazygolub) 10 лютого 2017 р.

"Зорян воліє ліфти, а я їх ненавиджу. Віддаю перевагу джмелів" - додав Шкіряк — signore Golubiani (@crazygolub) 10 лютого 2017 р.

У лівій руці Зорян,

У правій руці Шкіряк.

Ворогові не здається гордий

Варяг. — Бюрократ у законі (@mudzhyri) 10 лютого 2017 р.

дивна історія доктора Зоряна і містера Шкіряка — teška hughes (@grim_juz) 10 лютого 2017 р.

Скрадливий Зоран, що крадеться Шкіряк — недолугий кєкодєл (@SaintKEK) 10 лютого 2017 р.

УВАГА!!! Спецслужби росії розшукують 2-х українських диверсантів і Зоряна Шкіряка ліквідували терориста "Ківі"! pic.twitter.com/CS7oJLblKe — Страшний БЕНДЕРовец (@Realuran) 10 лютого 2017 р.

Поки Зорян вбиває, Шкіряк стоїть на шухері. — Д❄️брый Шубін ⛏ (@pavlushkaserh) 10 лютого 2017 р.

Ніч яка місячна, ЗОРЯНА, ясная,

Десь у кущах і Шкіряк — Суворий Павловɔьк ǪǪ (@Maped) 10 лютого 2017 р.

"Гіві убив Шкіряк", - Поклонська

"Ну адже Гіві убив Зорян", - журналіст

"І Зорян теж, вони обидва вбили" - Поклонська — Д❄️брый Шубін ⛏ (@pavlushkaserh) February 10, 2017

Все просто. Зорян знищив Гіві, а Шкіряк - Михайла Товстих. Такий ось продуктивний дует. — Днепровеньковский (@Hren_Rov) 10 лютого 2017 р.

Ти - морячка, я - моряк, ти - Зорян, а я - Шкіряк — Панянка з Донбасу (@8910114) 10 лютого 2017 р.

Коли загрожує нам страшний ворог,

Небезпечний, злий, завзятий -

Допоможуть Зорян і Шкіряк!

Врятують та Зорян Шкіряк! — Міністр паніки (@minofpan) 10 лютого 2017 р.

Як повідомлялося, в окупованому Донецьку сьогодні пройшли похорони ліквідованого командира "батальйону Сомалі" Михайла Толстих, більш відомого як "Гіві".