"Зорян віддає перевагу ліфтам, а Шкіряк "Джмелям": соцмережі щодо проколу росЗМІ із "замовниками" вбивства "Гіві"

18:23, 10 лютого 2017
Курйози
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У соціальних мережах активно обговорюється версія російських ЗМІ про те, що замовниками вбивства бойовика Михайла Толстих за прізвиськом "Гіві" були дві людини - Зорян і Шкіряк.

twitter.com/Vinnie_BigChris

Як відомо, пропагандисти одного з підконтрольних Кремлю телеканалів зганьбилися, назвавши двох "замовників" вбивства ватажка терористичної банди "Сомалі" Михайла Товстих ("Гіві").

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Пропагандисти насмішили не тільки самого радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка, але і весь інтернет. Користувачі соцмереж активно реагують на таку "достовірну інформацію".

Як повідомлялося, в окупованому Донецьку сьогодні пройшли похорони ліквідованого командира "батальйону Сомалі" Михайла Толстих, більш відомого як "Гіві".

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Новина в сюжеті: Ліквідація "Гіві"
Теги: #бойовики#Шкіряк#Гіві#Зорян Шкіряк