Російські пропагандисти назвали "замовників" вбивства "Гіві" - це "Зорян і Шкіряк" (відео)

Про це йдеться в сюжеті випуску новин телеканалу.

"Потрібно відзначити, що зараз називають два прізвища: Зорян і Шкіряк, це представники українського істеблішменту, вони могли бути замовниками цього злочину", - заявив кореспондент телеканалу під час включення.

Ймовірно, пропагандисти мали на увазі українського політика Зоряна Шкіряка, але у притаманній їм манері допустилися помилки, чим насмішили самого радника міністра внутрішніх справ України.

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"Шановні друзі, колеги! У зв'язку з раптовими біологічними змінами в моєму організмі (що відбулися з допомогою пропагандиського телеканалу "Россия 24"), коли будете до нас звертатися або телефонувати, відразу конкретизуйте до кого саме у вас питання: до Зоряна чи до Шкіряка? Щоб не заплутатись – прокоментував казус Шкіряк на своїй сторінці у Facebook.