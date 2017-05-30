"Коли ураган у Москві, а дах зносить в Парижі": соцмережі висміяли Путіна, який "віджав" Анну Ярославну

Лідер РФ Володимир Путін під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном назвав королеву Анну Ярославну "руською".

Заступник глави АП Дмитро Шимків заявив, що російський президент Володимир Путін "намагався ввести в оману" французів, назвавши Анну Ярославну "руською".

Соцмережі буквально вибухнули після заяви президента рФ, нагадуючи, що коли народилася і жила Анна, не було ні Москви, ні російської держави:

Киев столица России. Киевские князья все россияне. Анна привезла во Францию триколор, чуть переделали и получился флаг Франции. pic.twitter.com/MrkG6ylapD — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) May 29, 2017

Анна Ярославна была русской,Тутанхамон был из Перми,Цезарь учился в Хабаровске,а Астерикс и Обеликс вообще из Мытищ — Хуєвий Генічеськ (@Henichesk_UKR) May 29, 2017