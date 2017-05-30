"Коли ураган у Москві, а дах зносить в Парижі": соцмережі висміяли Путіна, який "віджав" Анну Ярославну

12:35, 30 травня 2017
Курйози
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Російський президент вирішив "віджати" королеву Анну Ярославну. 

Путін назвав Анну Ярославну

Лідер РФ Володимир Путін під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном назвав королеву Анну Ярославну "руською".

Заступник глави АП Дмитро Шимків заявив, що російський президент Володимир Путін "намагався ввести в оману" французів, назвавши Анну Ярославну "руською".

Соцмережі буквально вибухнули після заяви президента рФ, нагадуючи, що коли народилася і жила Анна, не було ні Москви, ні російської держави:

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Теги: #Анна Ярославна#Путін про Анну Ярославну