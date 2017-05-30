"Коли ураган у Москві, а дах зносить в Парижі": соцмережі висміяли Путіна, який "віджав" Анну Ярославну
Російський президент вирішив "віджати" королеву Анну Ярославну.
Лідер РФ Володимир Путін під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном назвав королеву Анну Ярославну "руською".
Заступник глави АП Дмитро Шимків заявив, що російський президент Володимир Путін "намагався ввести в оману" французів, назвавши Анну Ярославну "руською".
Соцмережі буквально вибухнули після заяви президента рФ, нагадуючи, що коли народилася і жила Анна, не було ні Москви, ні російської держави:
Вепс Путин, недофюрер Запоребрика, и украинка Анна Ярославна, королева Францииhttps://t.co/Yg7g2UOpSA#Украина#Русь#Анна#Францияpic.twitter.com/e95XtkR1oJ— Украина сегодня (@uatodaynews) May 30, 2017
А Линкольн случайно не из Рязани был родом?#париж#путин#анна#публичныелюди#magazine#ukrainehttps://t.co/e8gAgzkVSS— Публичные люди (@pl_com_ua) May 29, 2017
Шезофренія прогресує. #Путін#Анна#Франціяhttps://t.co/hOB3YVTsI9— Україна-Найкраща™ (@BestWear) May 29, 2017
Киев столица России. Киевские князья все россияне. Анна привезла во Францию триколор, чуть переделали и получился флаг Франции. pic.twitter.com/MrkG6ylapD— Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) May 29, 2017
Анна Ярославна была русской,Тутанхамон был из Перми,Цезарь учился в Хабаровске,а Астерикс и Обеликс вообще из Мытищ— Хуєвий Генічеськ (@Henichesk_UKR) May 29, 2017
Анна Ярославна, королева Франции, была дочерью киевского князя. И к удмуртам отношения точно не имела: pic.twitter.com/Kk7RLCvrgz— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) May 29, 2017