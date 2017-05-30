У Порошенка відповіли на слова Путіна про "руську" Анну Ярославну

Заступник глави АП Дмитро Шимків заявив, що російський президент Володимир Путін "намагався ввести в оману" французів, назвавши Анну Ярославну "руською".

"Мої дорогі французькі друзі, президент Росії Путін намагався ввести вас в оману сьогодні - Анна Київська, королева Франції, з Києва, не з Москви (Москва навіть не існувала на той час)", - йдеться у його повідомленні у Facebook.

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Також Шимків нагадав про Реймське Євангеліє, яке використовувалося під час коронацій у Франції: спочатку воно було власною книгою Анни з бібліотеки Ярослава Мудрого, її батька, князя Київського.

"Вам ще потрібні докази походження Анни Київської?" - наголосив заступник глави АП.

Як повідомляв УНІАН, російський президент Володимир Путін під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макрона в Парижі заявив, що дочка князя Ярослава Мудрого Анна була "руською".