"Шизофренія, що має всього одну мету": Путін назвав королеву Франції Анну Ярославну "русской"

Російський президент Володимир Путін під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макрона в Парижі заявив, що дочка князя Ярослава Мудрого Анна була "русской".

"Освічена французька публіка знає про русскую Анну - королеву Франції; молодша дочка нашого великого князя Ярослава Мудрого була дружиною Генріха I і внесла істотний внесок в розвиток Франції, будучи однією із засновниць як мінімум двох європейських династій - Бурбонів і Валуа, - одна з яких до сих пір править в Іспанії", - сказав Путін.

Про це повідомляє DT.UA.

Скандальна заява Путіна розраховане виключно на росіян. З такою заявою виступила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко. Вона зазначила, що для росіян, вирощених на державній пропаганді, Русь - синонім Росії. І більшість з них поняття не мають, що Ярослав Мудрий - київський князь, а Анна Ярославівна, - дружина французького короля Генріха I і королева Франції - його дочка. І жодного відношення до Москви остання не мала. Геращенко підкреслила, що цієї "шизофренію" російський лідер має всього одну мету - так він намагається виправдати перед власним народом агресію і захоплення українських земель.

У 1051 році Анна Ярославна, яку в світі називають Анна Київська, дочка князя Ярослава Мудрого і Шведської принцеси Інгігерди, племінниця святих Бориса і Гліба, братів Ярослава Мудрого, вийшла заміж за Генріха I, короля Франції в Реймсі і стала королевою Франції. У 2013 році Українська Єпархія святого Володимира в Парижі на чолі з єпископом Борисом (Ґудзяком), президентом Українського католицького університету, придбала церкву в Санлисі, поруч з Абатством святого Венсана, яке заснувала королева Франції Анна Ярославна в 1060 році.

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У листопаді 2016 року російська влада встановила біля московського кремля пам'ятник київському князю Володимиру. Президент РФ Володимир Путін 28 липня 2015 року, в день пам'яті святого рівноапостольного великого князя Володимира, заявив, що той "поклав початок створенню єдиної російської нації".