У Кремлі показали, як Путін-"мачо" відпочивав у Сибіру (відео)
13:38, 07 серпня 2017Курйози
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У Кремлі думають, що поїздка Путіна в Туву сильно цікавить росіян, тому і оприлюднили повне відео.
Кремль опублікував повний запис поїздки Володимира Путіна в Туву, де російський президент показово побував у тайзі, порибалив на каскаді гірських озер, займався підводним полюванням.
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Також, як видно на відео, глава РФ засмагав, плавав гірськими річками, порогами, протоками на моторних човнах і плотах, здійснював піші й на квадроциклах переходи по горами.
Як повідомляв УНІАН, Путін взяв коротку відпустку і разом з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу відправився в Туву. Через деякий час у мережі з'явилася порція знімків і фотожаб Путіна з голим торсом.
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