Путін на відпочинку у Сибіру знову похизувався голим торсом (фото)

Кілька днів тому російський президент Володимир Путін взяв коротку відпустку і разом з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу поїхав до Туви. Через деякий час в мережі з'явилася порція знімків Путіна з голим торсом, передає tabloid.pravda.com.ua. Ці фотографії викликали реакцію не лише в Рунеті, а й були опубліковані у низці світових ЗМІ.

Наприклад, британське видання The Daily Mail та американський Time оприлюднили фотосет Путіна на відпочинку у Сибіру.

Там Путін порибалив під водою та підставив свій голий торс сонцю. Причому все це робилося на камеру.

Як зауважило Daily Mail, своїм оголеним торсом, який він так полюбляє демонструвати, президент хоче показати, що він здоровий та сповнений сил.

Крім того, на думку британського видання, цими фото Путін хоче привернути увагу росіян до туристичних місць Росії і показати, що відпочивати можна, не лише за кордоном.

Як відомо, до Туви та інших місць Росії на риболовлю Путін їздить регулярно. Кілька років тому він вихвалявся, що упіймав 21-кілограмову щуку.

У 2011 році Путін занурювався у Волгу разом із Медведєвим, а за рік до цього взагалі підстрелив кита.

Когда выехал на рыбалку с друзьями pic.twitter.com/IKSQh3yiMo — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 5, 2017

Крім цього, одна з російських журналісток Олена Руковцева на своїй сторінці у соцмережі розповіла, як доживала віка щука, яку вполював Путін. За її словами, щуку вбили за три дні до того, як вона потрапила на президентський гачок.