"Не треба було на Донбасі і в Сирії розкидати": соцмережі висміяли слова Путіна про збір біоматеріалу

Користувачі соцмереж відреагували на слова президента РФ Володимира Путіна про те, що іноземці нібито збирають біоматеріали росіян.

"Ви знаєте, що біологічний матеріал збирається по всій країні? Причому по різним етносам і людям, які проживають у різних географічних точках Російської Федерації. Ось питання: от навіщо це роблять? Роблять це цілеспрямовано і професійно. Ми ось такий об'єкт дуже великого інтересу", – підкреслив Путін.

Тепер користувачі намагаються з'ясувати, який же біоматеріал збирають і де його здати подорожче.

У меня прямо из сортира воруют биологический материал. Путин помоги, путин введи...#путин — Alexander Volkov (@derVolkov) October 30, 2017

Вот я хожу в туалет, и все, что я туда находил - куда-то исчезает! Скажите, это ли не свидетельство заговора против России? Великий #Путинpic.twitter.com/Q2uQ6U2NqR — Великий Путин (@GreatPutin) October 30, 2017

А запитайте у нього: "Земля плоска або кругла?"

Щоб точно переконатися, що "Путін - ми цього варті!" #Путін — pani Walewska (@pani_walewska) October 30, 2017

"Певні сили" хочуть з'ясувати, що жеруть росіяни, які всі їстівні продукти розчавили бульдозерами. — pani Walewska (@pani_walewska) October 30, 2017

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А нехрін було розкидувати цею материал по всьму світу – від Сирії до Донбасу pic.twitter.com/j6rCWxUb9h — Баба і кіт (@babaikit) October 30, 2017

Путін: Якісь сили збирають біологічний матеріал росіян. pic.twitter.com/H6xGBlM7ie — Тoтzе (@zagibaigvozdi) October 30, 2017

Хтось Путіна знову в оману ввів. У нас в під'їзді вже пару тижнів купу чийогось біоматеріалу ніхто не прибирає. — Bob Farber (@Bobchensk) October 30, 2017

просрали все біоматеріали — недруги за бугром (@Lndcalling) October 30, 2017

У березні на виборах росіяни будуть віддавати не голоси, а біоматеріал. — МинПанд (@crimeapanda) October 30, 2017

– Молодий чоловік, ви біоматеріал не викидайте, я заберу! — Санкційний фрукт (@Buddy_Judge) October 30, 2017

ніякого свята... мене спочатку закрили, потім кулька не дали, нічого не можна... вимагають якоїсь біоматеріал... pic.twitter.com/yhGPT8nNCE — Буває й гірше (@in2pix) October 30, 2017

Соловйов і Кисельов це джерело біологічних матеріалів — Maharishi (@Maharishi2016) October 30, 2017

Це було б смішно, якщо не згадувати, що він - президент pic.twitter.com/aYKHHgv73d — Вуса Пєскова (@Sandy_mustache) October 30, 2017

Раніше соцмережі відреагували на виграш "радикала" Олега Ляшка в лотерею.