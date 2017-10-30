"Не треба було на Донбасі і в Сирії розкидати": соцмережі висміяли слова Путіна про збір біоматеріалу

19:55, 30 жовтня 2017
Курйози
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Користувачі соцмереж намагаються зрозуміти, про який саме матеріал говорив президент РФ і сміються над російським лідером.

Володимир Путін / REUTERS

Користувачі соцмереж відреагували на слова президента РФ Володимира Путіна про те, що іноземці нібито збирають біоматеріали росіян.

"Ви знаєте, що біологічний матеріал збирається по всій країні? Причому по різним етносам і людям, які проживають у різних географічних точках Російської Федерації. Ось питання: от навіщо це роблять? Роблять це цілеспрямовано і професійно. Ми ось такий об'єкт дуже великого інтересу", – підкреслив Путін.

Тепер користувачі намагаються з'ясувати, який же біоматеріал збирають і де його здати подорожче.

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Теги: #Путін збір біоматеріалу#соцмережі Путін біоматеріал#збирають біоматеріал росіян