Голий український шоумен біля суду й на Майдані: на витівку Мухарського відреагував Мін'юст та екс-дружина (відео)

Міністерство юстиції прокоментувало перформанс та обвинувачення українського шоумена й співака Антіна Мухарського у тиску на суддів.

Читайте такожУкраїнський шоумен влаштував голий протест на Майдані: причинне місце прикрив гаслами (відео)

"Судові "розбірки" колишнього подружжя – це їхня особиста справа... Подібні провокації з боку Антона Мухарського та спроби привернути будь-якими методами увагу до своєї персони Мін'юст не коментує", - йдеться в тексті, який передає ТСН.

Нагадаємо, відеозапис "перфомансу" біля суду Мухарський оприлюднив сам. Сніжана Єгорова, його екс-дружина, у відповідь на прохання прокоментувати вчинок колишнього чоловіка надіслала відеоролик зі словами російською: "Сказочный дол***б, как его из больницы выпустили".

Натомість сам Мухарський закликає українців роздягатися. І хоч психічно здоровій людини за такий публічний вчинок загрожує до 5 років тюрми, чоловік не боїться. На Майдані він записав нове відео та пообіцяв завітати в гості до міністра юстиції Павла Петренка. Шоумен прикрився лише папірцем формату А4, на якому було написано гасло – "Петренко – гей! Почуй людей!".