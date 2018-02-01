Відомий порносайт запропонував кількасот літрів лубриканту американській поліції

Правоохоронці шукають щось слизьке, щоб змазувати стовпи для того, щоб спортивні фанати на них не залазили.

Відомий американський порносайт PornHub запропонував поліції Філадельфії декілька сотень літрів лубриканту для змазування стовпів під час спортивних змагань.

Про це вони написали у Twitter. Справа в тому, що місцева поліція помітила, що у вболівальників є традиція залазити на стовпи та ліхтарі після матчів, а це може нести для них небезпеку. Тому правоохоронці вирішили змазувати їх чимось слизьким.

Для цього поліцейські обрали харчовий жир марки Crisco, але вони готові були розглядати і інші варіанти, повідомляє philly.com. Однак порностудія запропонувала їм альтернативу.

"Чули, що ви шукаєте альтернативу Crisco для змазування стовпів на цих вихідних - можемо вам запропонувати кілька бочок лубриканту PornHub", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, трафік PornHub з Гаваїв різко впав під час хибної тривоги про ракетну загрозу 13 січня. Однак коли влада оголосила, що тривога була помилковою, трафік порносайту почав відновлюватися до звичайного рівня. Але потім сталося несподіване - кількість переглядів продовжила зростати. Згодом трафік на PornHub був на 48% вище звичайного.