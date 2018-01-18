Трафік PornHub з Гаваїв різко впав під час ракетної загрози, а потім перевищив норму

Найбільший порносайт світу PornHub проаналізував трафік з Гавайських островів вранці 13 січня, коли місцеві жителі отримали на телефони неправдиві повідомлення про ракетний удар.

У графіку є два сильних відхилення від середньої кількості переглядів в цей час, передає Медуза.

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Перше відхилення співпадає за часом із отриманням повідомлення про ракетний удар. Повідомлення прийшло на телефони о 8:07 ранку, і з цього моменту трафік на порносайт почав різко знижуватися. Пік падіння відвідуваності - на 77% менше, ніж зазвичай, - припав на 8:23.

Приблизно о 8:45 влада оголосила, що тривога була помилковою, і трафік порносайту почав відновлюватися до звичайного рівня.

Але потім сталося несподіване - кількість переглядів продовжила зростати. О 9:01 трафік на PornHub був на 48% вище звичайного.

Як повідомляв УНІАН,13 січня жителям Гаваїв розіслали попередження про загрозу ракетного удару, їх закликали негайно ховатися в укриття. Пізніше з'ясувалося, що це помилка.