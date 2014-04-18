На екс-дружині Путіна хоче одружитися «мільйонер» з Сибіру

Відповідаючи на запитання, яким чином він збирається зробити пропозицію Людмилі Путіної, Бабин сказав, що сподівається на те, що вона дізнається про його наміри через ЗМІ, пише РИА Новости.

У четвер у рамках традиційного щорічного спілкування з росіянами в прямому ефірі президент РФ, відповідаючи на питання, коли Росія побачить нову першу леді, сказав, що спочатку повинен видати заміж колишню дружину, а потім подумати про себе.

"Я вільний з 2008 року і хочу запропонувати руку і серце Людмилі Олександрівні Путіній. Я думав про це ще два місяці тому, але вчора Володимир Володимирович мені ще раз підказав. Сподіваюся, що моя мрія здійсниться", - сказав Бабін, зазначивши, що він ровесник Володимира Путіна.

Відповідаючи на запитання, яким чином він збирається зробити пропозицію Людмилі Путіної, Бабин сказав, що сподівається на те, що вона дізнається про його наміри зі ЗМІ.

Юрій Бабін отримав популярність як "копійчаний мільйонер" після того, як в грудні 2012 року виставив на продаж зібрану ним колекцію однокопеечных монет. П'ять мільйонів копійок вагою 7,5 тонни він оцінив у 19,9 мільйона рублів. Також Бабин відомий тим, що запропонував екс-співробітник ЦРУ Едварду Сноудену п'ять кімнат в своєму котеджі.

У 2013 році Бабин через суд домагався офіційної зміни свого прізвища на "Президент-Великої Росії-Бабин", однак органи ЗАГС і Центральний районний суд Новосибірська йому в цьому відмовили. Пенсіонер заявив, що в березні поточного року подав скаргу на це рішення до Верховного суду РФ.

Розлучення Путіних

Про розлучення Людмила і Володимир Путіни оголосили у червні минулого року. Вони прожили в шлюбі майже 30 років. У них дві дочки - Марія і Катерина. Володимир і Людмила Путіни заявили, що хочуть залишитися близькими людьми. За їх визнанням, вони разом не живуть вже деякий час, підтримуючи дружні відносини.

Про розлучення Путіни несподівано повідомили після відвідування балету "Есмеральда" в Державному Кремлівському палаці. Як пояснив Путін, діяльність на посаді глави держави передбачає абсолютну публічність, але є люди, які "абсолютно з цим несумісні". Людмила Олександрівна, зазначив він, "відстояла вахту вісім років, вже дев'ять навіть". Подружжя зізналося, що це було спільне рішення, і назвало розлучення цивілізованим.