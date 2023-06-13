Дівчина занадто захопилася змінами образів і в момент поїздки була не схожа на своє фото.

В Інтернеті завірусилося відео з американкою, яка ледь не пропустила свій рейс, оскільки працівники аеропорту не повірили, що фото в паспорті дійсно її – воно занадто "гаряче".

30-річна Аліша Марі - популярна блогерка-інфлюенсер зі США. Її соцмережі заповнені фото і відео, де вона "загримована" як справжня фотомодель. Таке ж "гаряче" фото воно зробила і для свого паспорта.

Але це стало проблемою, коли жінка намагалася сісти в літак, будучи одягненою в простий одяг, що не виділяється, і без яскравого макіяжу. Працівники аеропорту не повірили, що на фото в паспорті саме вона, і не захотіли пропускати пасажирку в літак.

"Я ледь не пропустила свій рейс, тому що вони сказали, що я не схожа на свій паспорт. Ось чому ви ніколи не повинні робити "гарячі" фото для свого паспорта", – розповіла дівчина і показала, як виглядає її фото в паспорті.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що аргентинська стюардеса зірвала рейс з Буенос-Айреса в США, сподіваючись перешкодити своєму колишньому хлопцеві і його новій коханій полетіти туди разом. Ображена жінка заявила про закладену бомбу прямо перед тим, як літак повинен був злетіти.

А британська бюджетна авіакомпанія easyJet помилково заборонила молодому чоловіку літати її літаками протягом 10 років "через деструктивну поведінку в минулому". Як з'ясувалося, його переплутали з іншою людиною – збіглися не тільки ім'я та прізвище, але навіть дата народження.

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