Тепер 47-річній жінці, яка не змогла змиритися з тим, що хлопець кинув її заради іншої, загрожує в'язниця.

Стюардеса авіакомпанії Aerolíneas Argentinas Даніела Карбоне зірвала рейс зі столиці Аргентини Буенос-Айреса в Майамі (США), сподіваючись перешкодити своєму колишньому хлопцю і його новій коханій полетіти туди разом.

Як пише Insider, ображена 47-річна жінка заявила про закладену бомбу прямо перед тим, як літак повинен був вилетіти в рейс 21 травня 2023 року.

"Скажіть капітану, що ми поклали в нього три бомби. Перестаньте втручатися в політику і перевірте літак, тому що він розлетиться на тисячу шматків", – йшлося у зверненні Карбоне по мобільному телефону, який вона взяла у своєї дочки. Також жінка використовувала спеціальне програмне забезпечення для спотворення голосу.

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Крім цього, Карбоне шантажувала пілота, який відповідав за політ, погрожуючи його дочкам.

Поліція безпеки аеропорту Буенос-Айреса заарештувала жінку в той же день, коли вона заявила про загрозу вибуху. Тепер її звинувачують у примусі при обтяжуючих обставинах, залякуванні громадськості та перешкоджанні державній службі. Якщо провина Карбоне буде доведена, їй загрожує до шести років в'язниці. Також її вже звільнили з авіакомпанії Aerolíneas Argentina.

Місцеве видання Clarín при цьому зазначає, що через це повідомлення довелося евакуювати з літака 270 пасажирів, і в результаті цього авіакомпанія Aerolíneas Argentina втратила близько 1 мільйона доларів доходу через перенесення рейсів. При цьому колишній хлопець Карбоне на ім'я Пічо і його нинішня дівчина працювали бортпровідниками на цьому рейсі.

Карбон і Пічо були у стосунках п'ять років. Жінка вирішила заявити про бомбу на борту, оскільки вона не могла стерпіти, що Пічо кинув її заради іншої стюардеси, яка була молодшою, повідомили Clarín кілька співробітників авіакомпанії.

Як повідомляв УНІАН, раніше ображені туристи жорстоко помстилися господареві житла на Airbnb.

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