У пасажира повністю збіглися ім'я і дата народження з іншим мандрівником, засудженим за п'яний дебош на борту літака.

Британська бюджетна авіакомпанія easyJet за день до вильоту повідомила 21-річному туристу на ім'я Кіран Гарріс, що йому відмовлено в польотах на її літаках протягом 10 років.

Як пише Mirror, хлопець мав летіти рейсом з Ліверпуля (Велик Британія) до Аліканте (Іспанія) 25 травня 2023 року разом зі своїми друзями. Однак напередодні жаданої відпустки його друг, який забронював квитки на всю компанію місяцем раніше, отримав листа, що один з них не зможе сісти на борт.

В електронному листі стверджувалося, що "через деструктивну поведінку в минулому" Кіран Харріс отримав "10-річну заборону на польоти до 15 березня 2031 року".

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Однак пізніше стало відомо, що авіакомпанія переплутала його з хлопцем, який був засуджений до 12 тижнів тюремного ув'язнення за агресивну і образливу поведінку в п'яному вигляді на рейсі easyJet в 2021 році. Виявилося, що у них повністю збіглося не тільки ім'я, але і дата народження.

Кіран стверджує, що він вже не вперше страждає через таку схожість. Раніше поліція штурмувала його будинок після того, як помилково ідентифікувала його як неправильного Кірана Гарріса. В іншому випадку його прийняли за іншого хлопця після того, як він потрапив в аварію, коли поліцейські шукали його в своїй базі даних.

Тому отримавши відмову від авіакомпанії, він відразу ж звернувся в техпідтримку. Після того, як він переслав службі клієнтської підтримки свої документи з фото, йому дозволили сісти на борт. Втім, ситуація "розрулилася" всього за кілька годин до вильоту, так що хлопцеві довелося понервувати.

Тепер Гарріс стверджує, що він навіть розглядає можливість зміни імені, якщо такі випадки продовжуватимуться.

Як повідомляв УНІАН, раніше бортпровідники назвали сім речей, які пасажири ніколи не повинні робити в літаку.

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