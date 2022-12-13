Радник Офісу президента України Олексій Арестович - любитель самоіронії. Тож у своєму Instagram він написав, що 2022 рік закінчиться "через два-три тижні".
Так він нагадав українцям про свою давню фразу-мем про те, що "через два-три тижні" закінчиться активна фаза бойових дій з РФ.
"І про прогнози. До кінця року залишилося два-три тижні. І не кажіть, що не попереджав", — написав радник ОП й супроводив цей пост мемом з актором Робертом Дауні-молодшим.
Мережа з гумором в основному відреагувала на такий жарт Арестовича й почала з іронією запитувати, звідки в нього така інформація.
Як фраза Арестовича про "два-три тижні" стала мемом
2 квітня 2022 року Олексій Арестович сказав журналістам під час візиту до звільненого від російських окупантів Ірпеня, що результат цієї війни буде вирішено за 2-3 тижні. Як відомо, цього не сталося, тож радника Офісу президента регулярно тролять цією фразою.
Згодом Арестович пояснив, що він мав на увазі, говорячи про такі терміни. "Два-три тижні я сказав один раз насправді. Це було в середині березня і це єдине, чого стосувалося, - це коли закінчиться активна фаза операції біля Києва. Я сказав: "2-3 тижні". І вона завершилася за 2-3 тижні", - наголосив він.