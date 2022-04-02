На його думку, війська РФ вже не повернуться на північ Київської області.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що результат цієї війни буде вирішено за 2-3 тижні.

Як повідомляє Суспільне, про це Арестович сказав журналістам під час візиту до звільненого від окупантів Ірпеня.

Він заявив, що Україну очікує дуже важка битва на сході, за Маріуполь.

"Маріуполь треба звільнити, ми не можемо його кинути. І певні дії ми застосовуємо вже. Якщо перша доля війни переважно вирішувалась кампанією на півночі, то зараз друга — на сході. В залежності від її вирішення і буде зрозуміло. Я думаю, на нашу користь все вирішиться. У них немає резерву на те, щоб продовжувати активно цю фазу. На збір цих резервів щонайменше 2-3 місяці. Санкції доб'ють економіку. Тобто зараз протягом 2-3 тижнів має бути вирішено. Я часто казав 2-3 тижні, але це від початку другої фази. От зараз вона починається. Думаю за три доби вони активно мають піти і після цього 2 тижні вирішать все", — зазначив Арестович.

Він також додав, що, на його думку, війська РФ вже не повернуться на північ Київської області.

"Вони сюди не повернуться точно. Бо щоб сюди повернутися, потрібно щонайменше створити таке саме угруповання, на що вони не здатні. У них немає мобілізаційного потенціалу. А до того ж, з чисто військової точки зору, зараз вони переносять зусилля на схід, Маріуполь. Тобто вони через Росію повертаються, а через Бєлгород через Куп'янськ перезапускаються. Але в Бєлгороді з ними постійно щось трапляється", — підкреслив Арестович.

Нагадаємо, раніше Арестович пояснив, чому Росії важливо контролювати. Він зазначив, що за підрахунками української сторони взяття міста мало відбутися раніше.

Вас також можуть зацікавити новини: