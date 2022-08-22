Значна частина хейтерів Арестовича критикує його за фразу про "2-3 тижні".

Олексій Арестович - найвідоміше українське заспокійливе під час повномасштабної війни. Та є у радника Офісу президента України й хейтери. Один із таборів критиків політика виник через його фразу про завершення війни за "2-3 тижні"

В ефірі "Сніданку з 1+1" Арестович пояснив, що він мав на увазі, говорячи про такі терміни.

"Два-три тижні я сказав один раз насправді. Це було в середині березня і це єдине, чого стосувалося, - це коли закінчиться активна фаза операції біля Києва. Я сказав: "2-3 тижні". І вона завершилася за 2-3 тижні", - наголосив він.

За словами радника Офісу президента, він сам згодом, коли хейтери почали це використовувати, почав сприймати це як мем й сам почав навмисне себе висміювати.

Нагадаємо, 2 квітня 2022 року Олексій Арестович сказав журналістам під час візиту до звільненого від російських окупантів Ірпеня, що результат цієї війни буде вирішено за 2-3 тижні.

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