Так він хоче захистити ялинки від крадіїв.

На Закарпатті чоловік перемазав свої ялинки коров'ячим гноєм та вапном. "Ароматні" прикраси він вирішив використати не просто так.

Про це повідомляє "Голос Карпат".

Пенсіонер з села Нараєва на Бережанщині "прикрасив" декілька десятків ялинок гноєм. Він перемазав дерева не тільки коров'яком, ще він побризкав на них вапном.

"Ароматні" прикраси мають огидний та дивний вигляд. Проте сам власник ялинок нічого поганого у цьому не бачить. Ба більше, він навмисно обрав настільки огидний метод для "прикрашання" ялинок.

Вся річ у тому, що два роки тому перед святами з його подвір'я вкрали п'ять ялинок та декілька кущів. Чоловік дуже любить вирощувати дерева та був дуже засмутився через вчинок злодіїв. Після цього він вирішив не прикрашати ялинки гірляндами. Замість цього він обробив дерева смердючим гноєм та розклав "ароматні" залишки життєдіяльності корів на гілках.

Читайте такожСвітлина Зеленського потрапила на ритуал очищення перуанських шаманів (відео)Пенсіонер вважає, що тепер його ялинки в безпеці. Адже якщо хтось наважиться красти дерева, то вони засмердять усю хату зловмиснику. Власник каже, що у такому "прикрашанні" немає нічого поганого, адже гній підживить ялинки, а навесні дощ змиє усі залишки. Для відлякування зловмисників він використав три тачки гною-гноївки і відро вапна.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що директор Одеського зоопарку вбрався тигром і схопив жінку за сідниці.

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