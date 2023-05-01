Він включає витрати на такі речі, як халати.

Колишня прем’єр-міністерка від Консервативної партії Ліз Тасс оскаржує отриманий нею рахунок за користування великим заміським будинком Чівнінг Хаус.

Як повідомляє BBC, Трасс користувалася цим маєтком на 115 кімнат, коли обіймала посаду міністерки закордонних справ і претендувала на посаду голови Консервативної партії і, відповідно, крісло прем’єра.

Уряд вимагає від неї сплатити рахунок на 12 тисяч фунтів стерлінгів (близько 15 тисяч доларів), який покриває відсутні речі, зокрема халати, витрати на неї особисто та її гостів. Міністерські правила регламентують, що якщо міністри проводять вечірки чи особисті заходи в офіційних резиденціях, витрати на це мають покритиватися їхнім власним або партійним коштом, але не з державного гаманця.

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Як пояснив речник Трасс, наданий політикині рахунок містить "суміш витрат на неї особисто та витрат на офіційні урядові справи з державними службовцями … які зустрічалися в Чівнінгу".

Трасс наголошує, що "було б недоречно", якби вона сама сплачувала витрати на інших чиновників, тож вона просить розділити рахунок, аби сплатити свою частину.

Ліз Трасс на посаді прем’єра Великобританії

47-річна консервативна політикиня Ліз Трасс упродовж останніх років обіймала різні посади в британському уряді. Зокрема, упродовж року (з вересня 2021 по вересень 2022 року) вона очолювала МЗС країни.

5 вересня 2022 року Ліз Трасс обрали новою лідеркою правлячої Консервативної партії Великобританії і вона очолила уряд країни. На посаді прем'єра Трасс, третя жінка в історії країни, що очолювала уряд, пробула рекордно мало - 45 днів. За цей час популярність її партії впала до рекордно низьких значень за всю історію соцдосліджень.

Після того, як вона залишила посаду прем’єр-міністерки, Трасс залишається членкинею британського парламенту.

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