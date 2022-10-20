Елізабет Трасс стане прем'єр-міністром із найкоротшим терміном перебування на посаді в історії Великої Британії.

Ліз Трасс пішла у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії після всього 45 днів перебування на посаді.

Як пише The Guardian, Трасс стане прем'єр-міністром з найкоротшим терміном перебування на посаді в історії Великої Британії.

Оголошення, зроблене Трасс біля Даунінг-стріт, сталося після майже повного випаровування її політичного авторитету, що призвело до падінню ринків, втрати двох ключових міністрів і втрати довіри майже всіх членів парламенту.

Відео дня

Ліз Трасс почала свою заяву зі слів, що прийшла на посаду "у період великої економічної та міжнародної нестабільності".

"Сім'ї та підприємства турбувалися про те, як оплачувати свої рахунки. Незаконна війна Путіна в Україні загрожує безпеці всього нашого континенту", - сказала Трасс.

За її словами, Британію "надто довго стримували низькі темпи економічного зростання". Вона каже, що була обрана своєю партією з мандатом змінити це.

Трасс зазначила, що її уряд "вирішив питання рахунків за енергоносії" і скоротив національне страхування, а також "виклав бачення економіки з низькими податками та високим темпом зростання, яка б скористалася перевагами свобод Brexit".

"Я визнаю, що враховуючи ситуацію, я не можу виконати мандат, на який мене обрала Консервативна партія", - сказала Трасс.

Вона також зазначила, що розмовляла з королем Сполученого Королівства Чарльзом ІІІ, щоб повідомити йому про рішення піти у відставку з поста лідера Консервативної партії.

Раніше вона зустрілася з сером Гремом Брейді, головою "Комітету 1922" Консервативної партії, який має повноваження ініціювати відставку прем’єр-міністра, де вони "погодилися, що вибори керівництва будуть завершені протягом наступного тижня".

"Це гарантуватиме, що ми залишатимемося на шляху виконання наших фіскальних планів і підтримки економічної стабільності та національної безпеки нашої країни", - сказала Трасс.

Ліз Трасс залишиться виконувати обов'язки прем'єр-міністра, доки не буде обраний її наступник.

Зміна прем'єр-міністрів Британії

Ліз Трасс була обрана новим лідером правлячої Консервативної партії 5 вересня і з 6 вересня замінила на посаді прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Трасс в уряді Джонсона була міністром закордонних справ.

7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку з посади британського прем'єра. Причиною, через яку ініціювали відставку Джонсона, став секс-скандал. Зокрема, заступник голови консерваторів Кріс Пінчер чіплявся до колег по парламенту і, будучи п'яним, домагався кількох чоловіків у барі. Джонсон нібито знав про його скандальну поведінку до того, як призначив на посаду.

У передвиборчій кампанії Трасс обіцяла забезпечити Володимиру Путіну поразку в Україні. У квітні вона вимовила доктрину нового світу.

Після обрання Елізабет Трасс прем'єром політика щодо України в Британії не змінилася. Своєю чергою Трасс наголосила, що Лондон буде постачати ЗСУ ще більше зброї.

18 жовтня стало відомо, що міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес і один з його заступників Джеймс Хіпі заявили, що підуть у відставку. Таке рішення може бути ухвалене, якщо прем'єр-міністр Ліз Трасс не виконає своєї передвиборчої обіцянки витратити 3% ВВП на оборону до 2030 року.