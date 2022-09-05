Ліз Трасс замінить на цій посаді Бориса Джонсона.

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс обрана новим лідером правлячої Консервативної партії. Вона замінить Бориса Джонсона на посту прем'єр-міністра Великобританії.

Переможця виборів оголосили в Центрі королеви Єлизавети II у Вестмінстері.

У шостому турі голосування Трасс отримала підтримку 81 326 членів Консервативної партії. За її суперника, колишнього очільника Міністерства фінансів Ріші Сунака, проголосували 60 399 чоловік.

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Ліз Трасс в уряді Джонсона була міністром закордонних справ.

Найближчим часом Джонсон повинен доповісти королеві про свою відставку з поста прем'єра і представити Трасс як свою спадкоємицю. Після офіційної зустрічі у вівторок 6 вересня з королевою Трасс формально стане прем'єр-міністром.

У передвиборчій кампанії Трасс обіцяла забезпечити Владіміру Путіну поразку в Україні. У квітні вона виголосила доктрину нового світу.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку з поста британського прем'єра. Причиною, через яку було ініційовано відставку Джонсона, став секс-скандал. Зокрема, заступник голови консерваторів Кріс Пінчер приставав до колег по парламенту і будучи п'яним домагався кількох чоловіків у барі. Джонсон нібито знав про його скандальну поведінку до того, як призначив на посаду.

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