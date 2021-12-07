За словами позивача, ці травми сильно вплинули на його спосіб життя та подальші кар'єрні перспективи.

Британський військовий Чилеше Мвамба подав до суду на Міноборони країни через відрядження до Естонії у складі місії НАТО, після якої у нього діагностували посттравматичний стресовий розлад та заїкуватість.

Про це пише таблоїд The Sun.

Мвамба звернувся до Верховного суду Лондона. Чоловік вимагає від Міноборони країни компенсацію у розмірі 860 тисяч фунтів стерлінгів (близько 1,1 мільйона доларів).

За словами позивача, ці травми сильно вплинули на його спосіб життя та подальші кар'єрні перспективи.

Читайте такожДжонсон розповів, як Британія збирається запобігати посиленню агресії РФ проти України31-річний Мвамба вирушив до Естонії у 2017 році в складі Корпусу королівських інженерів - одного з найелітніших підрозділів британської армії. Це було відрядження в межах операції зі стримування російської агресії у Балтиці.

Військовий перебував у відрядженні з 10 листопада до 3 грудня. Під час чергувань Мвамба зазнав впливу екстремальних холодів, внаслідок чого став страждати від посттравматичного синдрому та заїкуватості.

Оборонне відомство визнало відповідальність за переохолодження військового, але вимагає лікарських доказів того, що саме низькі температури спричинили серйозні дефекти мови чоловіка.

Засідання суду у цій справі відбудеться вже у 2022 році.

Згідно з архівними метеоданими, у цей період температура в Естонії не опускалася нижче за -4 градуси за Цельсієм.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що Велика Британія та Сполучені Штати Америки запевнили його у готовності за потреби вживати "рішучих кроків" щодо дій Росії.

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Автор: Марта Гичко