Його запевнили, що пряме втручання Росії на територію України "дуже дорого буде їм коштувати".

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначає, що Великобританія та Сполучені Штати Америки запевнили його у готовності за потреби вживати "рішучих кроків" щодо дій Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова", до якого долучився по відеозв'язку.

Під час ефіру Резніков зазначив, що мав зустрічі з колегами з Великобританії та США - Беном Волесом та Ллойдом Остіном.

Відповідаючи на запитання, чи почув він від британських і американських колег під час зустрічей про готовність до рішучих кроків, у разі потреби, для зміни розрахунків Кремля, Резніков зазначив: "Я почув. У нас були дуже відверті довгі розмови... Ми дійсно говорили про те, що стурбованість, занепокоєння висловлювати вже часу немає. Як я вже казав, Кремль має товсті та високі стіни і він не чує про занепокоєння. Він тільки буде сприймати активні дії. Тому мене запевнили в безумовній підтримці суверенітету, територіальної цілісності України в межах визнаних міжнародною спільнотою кордонів. І мене запевнили, що відбуваються дуже серйозні консультації між іншими партнерами країн Альянсу і Європейського Союзу про готовність вживати дуже рішучих кроків, причому, на випередження", - наголосив міністрів.

Читайте такожПід час нової розмови Байден і Путін обговорять Україну - ЛавровВін додав, що це стосуватиметься, і політичних, і економічних кроків, і певної допомоги України.

"Я мав можливість спілкуватися не тільки з міністром оборони Сполучених Штатів, а й з представниками Держдепартаменту, з представниками Ради національної безпеки і оборони, з сенатором, представниками Конгресу. І усюди звучить однакова фраза: "Ми надсилаємо дуже серйозні сигнали, що, не дай боже, пряме втручання на територію України і агресія з боку Російської Федерації, - дуже дорого буде їм коштувати". В усіх вимірах розуміння слова "дорого", - підсумував Резніков.

Ситуація на кордоні РФ і України

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Очільник вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не було реалізовано.

Автор: Таня Поляковська