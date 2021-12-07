Росія виступає проти вступу України в НАТО і називає це своїми "червоними лініями".

Екс-радник з нацбезпеки США 45-го американського президента, республіканець Джон Болтон заявив, що НАТО має розмістити свої війська в Україні на ротаційній основі.

Про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода 6 грудня.

Болтон вважає, що Вашингтон повинен надсилати Україні більше летальної зброї на тлі зростання загрози можливого вторгнення російських військ до України.

"Нам потрібно… переконатися, що ціна буде настільки високою, що Путін і його радники визнають це неприйнятним. Я думаю, що це спосіб стримати військові дії, які здаються такими неминучими", – сказав Болтон.

Читайте такожЛідери п'яти країн закликали Путіна відновити "нормандські" перемовиниПолітик наголосив, що Москва продовжує "зондувати" країни, які колись були під окупацією СРСР та не є членами військового альянсу.

На думку Болтона, НАТО має припинити двозначність щодо майбутнього цих держав.

Можлива нова ескалація на кордоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

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Автор: Яна Ставська