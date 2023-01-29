Жінка була змушена озброїтися, купити відеокамеру і розмістити біля свого будинку попереджувальні написи.

Розлючена 66-річна пенсіонерка Елейн Вайт з Плейна, штат Техас, поскаржилася, що із середини минулого року десятки чоловіків помилково сприйняли її будинок як бордель і стукали в його двері.

Вайт думає, що згадані чоловіки стали жертвою інтернет-шахрайства: вона викликала поліцію, але затримань так і не сталося. Пенсіонерка вдалася до розміщення знаків, що попереджають людей, що вона озброєна, і встановила камеру, щоб знімати тих, хто підходить до її вхідних дверей, повідомляє Daily Mail.

Жінка розповіла, що чоловіки почали запитувати, чи є Ніккі, Келлі та Ронда. "Я розчарована, роздратована і більше не готова боротися з цим", — сказала вона в коментарі журналістам.

Відео дня

Вайт стверджує, що чоловіки були різного віку та національностей, а деякі з них приходили з ящиками пива.

"Келлі тут не живе", - свідчить напис на вхідних дверях 66-річної пенсіонерки. Вона впевнена, що непрохані гості, які шукають розваг, стали жертвою інтернет-шахраїв.

Курйозні історії з борделями

Австрійський бордель на знак протесту запропонував клієнтам безкоштовні послуги. Також відвідувачам закладу нічого не коштуватимуть замовлені там напої. На цей крок заклад пішов на знак протесту проти "несправедливого оподаткування".

Раніше в Іспанії троє чоловіків викрали шкільний автобус, щоб поїхати в бордель. Транспорт був припаркований в муніципалітеті Алькориса.

А в Іспанії чоловік прикинувся жертвою викрадення, щоб приховати величезні витрати на бордель та наркотики.

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