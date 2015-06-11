Австрійський бордель в знак протесту запропонував клієнтам безкоштовні послуги

Також відвідувачам закладу нічого не коштуватимуть замовлені там напої. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на The Local.

На цей крок Мюллер пішов на знак протесту проти «несправедливого оподаткування».

«Мені набридло бути сутенером податкової служби (...) За останні десять років я витратив на сплату податків близько п'яти мільйонів євро. Проблема в тому, що податкова служба хоче ще і ще і вони ніяк не борються з незаконними притонами і вуличною проституцією», — заявив Мюллер.

За його словами, акція протесту стартувала на початку літа та триватиме від чотирьох до восьми тижнів. Мюллер запевнив, що на доходах дівчат це ніяк не позначиться — вони отримують зарплату з кишені бізнесмена.

Мюллер пояснив, що компенсує відсутність прибутку від борделю доходами від інших своїх закладів, а на час спеціальної акції, за його словами, публічному будинку не доведеться платити податки. Він особливо наголосив, що відкидає будь-які звинувачення в ухиленні від сплати податків та торгівлі людьми.

Читайте такожУ Римі може з'явитися Квартал червоних ліхтарівЯк зазначають місцеві ЗМІ, новина про безкоштовні послуги в борделі Мюллера поширилася по місту «дикий вогонь», а біля дверей закладу вишикувалися черги бажаючих туди потрапити.

Проституція в Австрії є легальним видом діяльності. Однак закон чітко регулює місця і час роботи представників цієї професії. Крім того, вони зобов'язані регулярно проходити медобстеження. З липня 2014 року австрійських повій зобов'язали платити податок на прибуток.

Як раніше повідомляв УНІАН, перший в світі музей проституції «Секрети кварталу червоних ліхтарів» 6 лютого 2014 року відкрився для відвідувачів в Амстердамі.