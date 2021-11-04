Відвідувачів у черзі на вакцинацію розважають дівчатка в костюмах медсестер.

В австрійській столиці Відні пропонуються вакцинуватися від коронавірусу прямо в кварталі червоних ліхтарів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Центр вакцинації розмістили в одному з віденських домів розпусти. Тож тепер по понеділках кожен бажаючий може абсолютно безкоштовно вколоти там вакцину від COVID-19.

При цьому в якості бонусу всім, хто прийшов на вакцинацію, пропонують отримати ваучер на 40 євро на послуги самого борделя.

Ну а відвідувачів в черзі на вакцинацію розважають дівчатка в костюмах медсестер.

Як повідомляв УНІАН, щоб спонукати громадян швидше вакцинуватися від коронавірусу, в різних містах світу вигадують різноманітні заохочувальні акції. Наприклад, великою популярністю користуються лотерії серед щеплених, зокрема, в США, Польщі та Болгарії.

Але є і більш оригінальні способи заманювати на вакцинацію. Наприклад, в Лас-Вегасі відкрили пункт вакцинації в стрип-клубі, а в в штаті Вашингтон вакцинованим роздають по сигареті з марихуаною.

Також пункти вакцинації відкриваються на популярних туристичних локаціях, наприклад, у замку Дракули в Румунії.

А ось президент Філіппін Родріго Дутерте запропонував прищеплювати антивакцинаторів, поки ті сплять.

Автор: Марина Григоренко