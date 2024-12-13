За словами Саймона Сінека, чіткі цілі повинні бути встановлені на ранній стадії.

Існує один червоний прапорець, який може вказувати, що вам і вашому другу не варто разом вести бізнес. Про це розповів експерт з питань лідерства у бізнесі Саймон Сінек, пише CNBC.

За його словами, якщо у вас немає грошей, не варто вибирати ділового партнера, "який є мультимільйонером".

"Тому що один з них голодний, а інший ні. І їхня відданість бізнесу буде дуже, дуже різною. Це спричинить образу", - каже фахівець.

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За його словами, як тільки ви починаєте ображатися один на одного, важко врятувати навіть особисту частину цих стосунків. При цьому щоб налаштувати себе на успіх, починаючи справу з другом, потрібно чітко вказати свої можливості:

"Мотивація має бути схожою, і дуже чіткі цілі повинні бути встановлені на ранній стадії. В іншому випадку ви будете робити припущення щодо зобов’язань партинера. Якщо ви можете дати тільки 20%, скажіть це. Після цього компаньйон може вирішити для себе, чи хоче він працювати з проєктом".

Крім того, Сінек радить не змішувати особисті і робочі стосунки і навчитися "перемикати коди". Так, у професійному контексті варто використовувати більш м’який тон або проявити більше терпіння, ніж у особистому.

"Я думаю, що саме тут люди роблять помилку. Вони поводяться як друзі в діловому контексті, при цьому поводяться як бізнес-партнери в контексті друзів. В обидвох випадках ставлення має бути одним і тим самим", - каже експерт.

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