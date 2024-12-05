Те, що ви говорите на роботі, може підштовхнути вашу кар’єру вперед - або навпаки.

Усвідомлений вибір слів може підвищити вашу професійну репутацію та авторитет, зміцнити ваші стосунки та задати темп для просування на роботі. Погана комунікація та негатив можуть мати протилежний вплив, ускладнюючи людям зв’язок із вами та ставлячи під сумнів вашу надійність, пише Make it.

На думку експертів з лідерства, успішні люди розуміють важливість вибору слів на роботі та регулярно вживають кілька ключових фраз, щоб розвиватися професійно.

"Мені потрібна допомога"

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Це, мабуть, найскладніша фраза для людей, щоб включити її у своє життя, оскільки необхідність просити допомоги може змусити вас почуватися вразливими, нерозумними або ніби ви не контролюєте ситуацію. Але, за словами автора бестселерів і експерта з лідерства Саймона Сінека, це може покращити ваші стосунки на роботі.

"Це така поширена помилка, що прохання про допомогу змушує вас здаватися слабким - люди насправді більше схильні довіряти вам, коли ви просите їх про допомогу, ніж навпаки", - каже експерт.

"Я чую, що ти кажеш"

Значна частина навчання, налагодження зв’язків і зростання на роботі - це слухання. Якщо ви хочете, щоб люди були уважні до ваших ідей і точок зору, ви повинні зробити те саме для інших.

Експерт із комунікацій Джессіка Чен радить замість того, щоб переривати когось або різко вступати в розмову, слухати уважно і чекати, поки співбесідник закінчить свої думки:

"Ця фраза покаже людині, що ви поважаєте її та її думки, навіть якщо у вас протилежна точка зору".

"Я не знаю, але я дізнаюся і повернуся до вас"

Іноді навіть неправильна відповідь може здатися кращою, ніж сказати "я не знаю" на роботі. Але визнання того, що ви не маєте відповіді, демонструє інтелект та готовність бути прозорими. Рупал Патель, виконавчий радник та колишній агент ЦРУ рекомендує показувати, що ви готові знайти рішення.

"Занадто багато людей відчувають тиск і заповнюють мовчання вигаданими, випадковими відповідями. Це може порушити довіру. Це найвища ознака смирення та вдумливості, коли ти можеш впевнено сказати те, чого не знаєш", - каже експерт.

Інші поради щодо роботи

Як повідомляв УНІАН, названо 10 речей, які успішні люди ніколи не роблять наприкінці дня. Те, що ви вирішите зробити, або, що ще важливіше, не зробити, наприкінці дня, може сформувати вашу історію успіху.

Також ми писали, що японська IT-компанія взяла на роботу 10 котів. За рангом поваги головною в команії є 20-річна кішка Футаба, а директор компанії - на другому місці.

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