Не всі сенатори хочуть їсти вишукано, і страва, відома як сенатський квасолевий суп, присутня в меню щодня.

Коли ви думаєте про Сенат США, ви, ймовірно, уявляєте законотворчу діяльність. Але є кулінарна традиція, яка може зачарувати будь-якого справжнього гурмана, пише Tasting Table.

Політики та інші обрані офіційні особи також повинні їсти, і є одна основна страва, яка є в меню верхньої палати Конгресу США протягом десятиліть. Це - скромний, але смачний квасолевий суп.

Не всі сенатори хочуть їсти вишукано, і страва, офіційно відома як сенатський квасолевий суп, присутня в меню щодня. Немає офіційної інформації про те, як суп спочатку потрапив до кафетеріїв і закусочних в урядових установах, але ходять чутки, що він потрапив у меню в 20 столітті, приблизно в 1904 році.

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Згідно з офіційним веб-сайтом Сенату США, сенатор Фред Дюбуа керував ресторанним комітетом. Мабуть, він був прихильником квасолевого супу, тому що ухвалив правило, яке вимагало подавати його щодня.

"Деякі (сенатори - УНІАН) кажуть, що суп трохи солоний, або вони його не замовляли, але він все ще є в меню на Капітолійському пагорбі сьогодні", - йдеться у статті.

Відомий квасолевий суп складається з морської квасолі, копченої шинки, цибулі, вершкового масла, води та просто приправлений чорним перцем і сіллю.

Іноді простота краща, але оригінальний рецепт сенатора Дюбуа був більш насиченим. Туди додавали вершкове картопляне пюре для згущення, ароматичні речовини, такі як селера, часник і свіжа петрушка.

Насправді він не надто відрізняється від нашого оригінального рецепту супу з шинкою та трав’яною квасолею.

На Капітолійському пагорбі є кілька ресторанів для сенаторів і персоналу, але, здається, зараз лише в одному подають сенатський квасолевий суп - кафе Dirksen, де він є у меню кожного дня. Заклад відкритий для відвідувачів, тож кожен може спробувати його і, можливо, помітити політика. Інші варіанти в меню включають курячий суп з локшиною та грибний бісквіт.

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