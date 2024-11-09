Італійський м'ясний соус легко приготувати вдома на власній кухні.

Соус "Болоньєзе", який вважається "найкращим у світі", не тільки неймовірно смачний. Його також надзвичайно легко приготувати вдома на власній кухні, пише New York Times.

Ретельно підібраний легендарною італо-американською кулінаркою Марселлою Хазан, цей розкішний рецепт був визнаний одним із 50 найпопулярніших рецептів усіх часів.

Зазначається, що це класичний простий рецепт, в якому переважають якісні інгредієнти. Проте він містить секретний інгредієнт - молоко. Якщо його дадати у соус, то воно розм’якшить м’ясо та пом’якшить кислі нотки страви від помідорів.

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Цей знаменитий м’ясний соус характеризується м’яким, ніжним, приємним смаком, який добре поєднується з макаронами.

Інгредієнти

одна столова ложка рослинної олії;

три столові ложки вершкового масла, плюс 1 столова ложка для розмішування пасти;

50 г нарізаної цибулі (125 мл);

60 г нарізаної селери;

60 г нарізаної моркви;

750 мл якісного яловичого фаршу (або ви можете використовувати 1 частину свинини на 2 частини яловичини);

сіль;

чорний перець, краще свіжозмелений;

250 мл незбираного молока;

цілий мускатний горіх;

250 мл білого сухого вина;

2 банки імпортних італійських помідорів слив, порізаних, разом з їхім соком;

550–675 г пасти;

свіжий натертий сир Парміджано Реджано.

Видання зазначає, що цей соус не для "ледачої" вечері. Але однією з причин, чому цей рецепт так люблять, є насичені смаки, яких можна досягти лише за умови тривалого приготування.

Соус "Болоньєзе" від Марселли Хазан вимагає повільного процесу приготування протягом щонайменше трьох годин, в ідеалі чотири-шість, щоб дозволити смакам посилитися, а помідорам - вивільнити ароматичні молекули, що призведе до насиченої оксамитової текстури.

Спосіб приготування

Помістіть в каструлю олію, вершкове масло та нарізану цибулю та поставте все на середній вогонь. Варіть і помішуйте цибулю, поки вона не розм’якшиться, потім додайте нарізану селеру та моркву. Варіть близько двох хвилин.

Додайте м’ясо, велику щіпку солі та трохи перцю. Розімніть м’ясо виделкою або ложкою і добре перемішайте, поки яловичина не стане коричневою.

Додайте молоко і дайте йому повільно кипіти, часто помішуючи, поки воно повністю не википить. Додайте дрібно натертий мускатний горіх.

Додайте вино і дайте йому покипіти, поки воно не випарується. Потім додайте помідори і все ретельно перемішайте. Коли помідори почнуть кипіти, зменшіть вогонь і варіть без кришки три години або більше, періодично помішуючи. Під час приготування соусу ви можете помітити, що він починає висихати, а жир відділяється від м’яса. Тож, щоб соус не прилипав до каструлі, додайте трохи води. Однак, наприкінці готування, води не повинно бути зовсім, а жир повинен відокремитися від соусу. Перемішайте, щоб жир змішався з соусом, спробуйте та доправте сіллю.

Змішайте з вареними відцідженими макаронами, додавши столову ложку вершкового масла, і подавайте зі свіжотертим пармезаном збоку.

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