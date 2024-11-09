Соус "Болоньєзе", який вважається "найкращим у світі", не тільки неймовірно смачний. Його також надзвичайно легко приготувати вдома на власній кухні, пише New York Times.
Ретельно підібраний легендарною італо-американською кулінаркою Марселлою Хазан, цей розкішний рецепт був визнаний одним із 50 найпопулярніших рецептів усіх часів.
Зазначається, що це класичний простий рецепт, в якому переважають якісні інгредієнти. Проте він містить секретний інгредієнт - молоко. Якщо його дадати у соус, то воно розм’якшить м’ясо та пом’якшить кислі нотки страви від помідорів.
Цей знаменитий м’ясний соус характеризується м’яким, ніжним, приємним смаком, який добре поєднується з макаронами.
Інгредієнти
- одна столова ложка рослинної олії;
- три столові ложки вершкового масла, плюс 1 столова ложка для розмішування пасти;
- 50 г нарізаної цибулі (125 мл);
- 60 г нарізаної селери;
- 60 г нарізаної моркви;
- 750 мл якісного яловичого фаршу (або ви можете використовувати 1 частину свинини на 2 частини яловичини);
- сіль;
- чорний перець, краще свіжозмелений;
- 250 мл незбираного молока;
- цілий мускатний горіх;
- 250 мл білого сухого вина;
- 2 банки імпортних італійських помідорів слив, порізаних, разом з їхім соком;
- 550–675 г пасти;
- свіжий натертий сир Парміджано Реджано.
Видання зазначає, що цей соус не для "ледачої" вечері. Але однією з причин, чому цей рецепт так люблять, є насичені смаки, яких можна досягти лише за умови тривалого приготування.
Соус "Болоньєзе" від Марселли Хазан вимагає повільного процесу приготування протягом щонайменше трьох годин, в ідеалі чотири-шість, щоб дозволити смакам посилитися, а помідорам - вивільнити ароматичні молекули, що призведе до насиченої оксамитової текстури.
Спосіб приготування
- Помістіть в каструлю олію, вершкове масло та нарізану цибулю та поставте все на середній вогонь. Варіть і помішуйте цибулю, поки вона не розм’якшиться, потім додайте нарізану селеру та моркву. Варіть близько двох хвилин.
- Додайте м’ясо, велику щіпку солі та трохи перцю. Розімніть м’ясо виделкою або ложкою і добре перемішайте, поки яловичина не стане коричневою.
- Додайте молоко і дайте йому повільно кипіти, часто помішуючи, поки воно повністю не википить. Додайте дрібно натертий мускатний горіх.
- Додайте вино і дайте йому покипіти, поки воно не випарується. Потім додайте помідори і все ретельно перемішайте. Коли помідори почнуть кипіти, зменшіть вогонь і варіть без кришки три години або більше, періодично помішуючи. Під час приготування соусу ви можете помітити, що він починає висихати, а жир відділяється від м’яса. Тож, щоб соус не прилипав до каструлі, додайте трохи води. Однак, наприкінці готування, води не повинно бути зовсім, а жир повинен відокремитися від соусу. Перемішайте, щоб жир змішався з соусом, спробуйте та доправте сіллю.
- Змішайте з вареними відцідженими макаронами, додавши столову ложку вершкового масла, і подавайте зі свіжотертим пармезаном збоку.
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