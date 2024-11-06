Водночас питання контролю над Палатою представників наразі залишається відкритим.

Центр прийняття рішень Fox News повідомило, що республіканська партія візьме контроль над Сенатом США. Зокрема партія буде мати 51 місце, що є достатнім для абсолютної більшості, пише видання.

"Переломним моментом стане Небраска, де, за прогнозами Fox News, чинний сенатор-республіканець Деб Фішер переможе незалежного претендента Дена Осборна. Поки що не зрозуміло, хто стане наступним лідером більшості в Сенаті", - додали у повідомленні.

Водночас Bloomberg пише, що контроль над Сенатом США дав Республіканській партії потужний важіль впливу у великих податкових та видаткових "битвах" в наступному році.

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"Республіканська партія перемогла голову банківської системи Шеррода Брауна в Огайо, відбила несподівано жорсткий виклик Деб Фішер з Небраски і отримала вакантне місце в Сенаті у Західній Вірджинії, що дає їм щонайменше 51 місце в Сенаті, який складається зі 100 членів. Це означає, що республіканці матимуть вирішальне слово при призначенні наступного президента на посади у виконавчій та судовій владі", - пояснили у виданні.

Проте за інформацією AP, питання контролю над Палатою представників наразі залишається відкритим, оскільки триває підрахунок голосів. Нині Демократична партія має 165 місць, а Республіканська - 189. Для більшості потрібно 218 місць.

За словами журналістів, будь-який новий податковий закон буде потребувати схвалення Сенату, який очолює Республіканська партія.

"Але баланс сил у боротьбі за те, як вирішити питання про закінчення терміну дії податкових пільг, все ще залежить від того, яка партія контролює посаду президента і Палату представників США", - додали вони.

У Bloomberg підкреслили, що республіканці проводили кампанію, аби витіснити демократів, звинувачуючи їх у зростанні вартості життя та нелегальному перетині кордону під час президентства Джо Байдена.

Своєю чергою Мітч Макконнелл, який найдовше перебував на посаді лідера партії в Сенаті, повідомив, що піде у відставку. Серед республіканців, які можуть посісти його місце, є заступник Макконнелла - Джон Тьюн з Південної Дакоти - і Джон Корнін з Техасу.

Обидва вони критикували Трампа та підтримували допомогу Україні, зазначили у Bloomberg.

Вибори в США - останні новини

Видання The Hill повідомило, що республіканець Дональд Трамп набрав необхідні 270 голосів для перемоги на президентських виборах. Завдяки цій перемоці він стане першим президентом із часів Гровера Клівленда, який зміг виграти другий термін після перерви.

Також стало відомо, що Трамп влаштував вечірку на честь виборів. Він зібрав команду, сім'ю та багатих донорів його кампанії в елітній резиденції в Мар-а-Лаго. Саме звідти політик та його гості слідкують за підрахунком голосів та починають святкувати потенційну перемогу.

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