Очевидці сміялися, а чоловіка вчинок птиці розлютив.

У Великобританії у Річарда Еванса чайка вкрала його солодощі, які той поклав на дах свого автомобіля, поки відчиняв двері. Але чоловік перехитрив пернатого злодія, повідомляє Wales Online.

Знаючи, що йому доведеться потискати на роботі багатьом руки, Річард купив антисептик. Також серед його покупок був пакет цукерок. Він ніяк не очікував, що його пограбують серед білого дня.

"Я поставив свою велику пляшку зеленого антисептика для рук і пачку солодощів на дах машини, щоб відчинити двері авто. Потім це сталося. Чайка налетіла й просто на очах схопила мою пачку цукерок, полетівши в інший бік автостоянки", — розповів Еванс.

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Тоді він вигукнув "Як ти смієш!" і вирушив на пошуки чайки. Він знайшов її у тихому куточку автостоянки, птах намагався дзьобом розірвати пакет з цукерками.

Чоловік кинув у бік чайки пляшку з антисептиком, щоб злякати її. Тоді птах злетів, залишивши свою солодку здобич. Річард підібрав цукерки й повернувся до авто, переможно посміхаючись.

Курйози за участю чайок

Раніше в Британії чайка викрала чихуахуа із саду господині. Птах спікірував просто на собаку й поніс її у своєму дзьобі. Свідком інциденту став бойфренд господині.

А в Единбурзі (Шотландія) жінка відкусила незнайомцю язик, який потім вкрала чайка.

Крім того, паризькі поліцейські скаржаться, що чайки атакують безпілотні літальні апарати, які копи використовують для різних операцій.

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