В Единбурзі жінка відкусила незнайомцю язик, який потім вкрала чайка.
Читайте такожНа Google-картах знайшли острів у формі пеніса (фото)Про це пише Edinburgh News.
Ще у 2019 році між Джеймсом Маккензі і Бетані Райан виник конфлікт на вулиці.
В ході сварки жінка подумала, що незнайомець її вдарить, тому "поцілувала його засмоктом" і відірвала частину язика зубами. Коли вона виплюнула язик на асфальт, до них підлетіла чайка і схопила його.
Птах відразу полетів і Маккензі не встиг його підібрати. Через це в лікарні чоловікові не змогли провести операцію. Зараз суд Единбурга намагається розібратися в історії.
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