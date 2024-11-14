У цій відповіді відверто йдеться: "Я не знаю, що в біса я тут роблю".

Генеральний директор компанії Woof Даніель Гаарбургер розповів про найгіршу відповідь на співбесіді, яку він коли-небудь чув. За його словами, у ній відверто сказано: "Я не знаю, що в біса, я тут роблю". Про це повідомляє CNBC.

Зазначається, що Гаарбургер завжди ставить кандидатам на роботу просте, поширене запитання на співбесіді: як виглядає ваше повсякденне життя? Одна з відповідей, яка відштовхнула роботодавця, була такою: "Життя - це гарячий безлад прямо зараз. Це досить дико".

"Я подумав: ну, це не те, з чого потрібно починати співбесіду. Тож це пройшло не надто добре. Це ніби він відверто сказав: "Я не знаю, що, в біса, я роблю", - каже Гаарбургер.

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Він радить під час співбесіди бути чесними. Брехати про те, ким ви є і на що здатні, в тому числі у своєму резюме, не просто неетично - якщо це викриють, вас, швидше за все, не візьмуть на роботу.

Він також рекомендує незалежно від того, що ви говорите, зберігати свою поведінку та мову тіла незмінними під час співбесіди. Це свідчить про впевненість і чіткі комунікативні навички, що залишає незабутнє враження:

"Коли ви почуваєтеся спокійним, прямим і чітким, а не коли починаєте базікати, відволікатися та перескакувати через пункти".

Інші поради щодо поводження на співбесіді

Раніше УНІАН повідомляв, яке питання ставить Ілон Маск під час кожної співбесіди, щоб виявити брехуна. Він запитує: "З якими найскладнішими проблемами ви мали справу, як з ними справлялися і як приймали рішення в ключові моменти?".

За словами мільярдера, відповіді на це запитання зазвичай достатньо, щоб дати йому "дуже гарне відчуття про когось", при цьому він навіть може виявити, чи брешуть йому.

Також ми писали про "тест на чашку кави" під час співбесіди. Бізнесмен Трент Іннес відмовить у працевлаштуванні усім, хто його провалить.

Наприкінці співбесіди він завжди звертає увагу на те, чи забирає кандидат свою чашку назад на кухню. Сенс тесту в тому, що якщо людина не віднесе чашку назад, вона не підходить для компанії.

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