Засновник SpaceX шукає у своїх кандидатах "докази виняткових здібностей".

Американський мільярдер Ілон Маск розповів, яке важливе запитання він ставить під час кожної співбесіди, щоб перевірити чесність людей. Про це пише Unilad.

Коли Маска запитали, яких навичок він вимагає від кандидатів, бізнесмен відповів, що замість того, щоб зосереджуватися на кваліфікації пошукача, він зосереджується лише на одному питанні.

Так, запитуючи потенційних співробітників про історію їхньої кар’єри, Маск просто запитує: "З якими найскладнішими проблемами ви мали справу, як з ними справлялися і як приймали рішення в ключові моменти?".

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За словами мільярдера, відповіді на це запитання зазвичай достатньо, щоб дати йому "дуже гарне відчуття про когось", при цьому він навіть може виявити, чи брешуть йому:

"Я справді шукаю докази виняткової здатності, щоб вони зіткнулися зі справді складними проблемами та подолали їх. І, звісно, ​​ви хочете переконатися, що якщо були якісь значні досягнення, вони справді були відповідальними чи хтось інший відповідальніший".

Маск каже, що зазвичай люди, яким "довелося боротися з проблемою, дійсно розуміють це і не забувають".

"Тож ви можете поставити їм дуже детальні запитання про це, і вони знатимуть відповідь, тоді як особа, яка насправді не відповідальна за це досягнення, не знатиме подробиць", - каже Маск.

Інші поради щодо поводження на співбесіді

Нещодавно користувач мережі розповів про незвичний "тест на сіль і перець", який проводив його колишній керівник для кандидатів. Той ухвалював усі свої рішення на одному факторі - чи куштувала людина, з якою він розмовляв, свою їжу, перш ніж додавати сіль, перець або гострий соус.

Ті, хто не спробували їжу перед додаванням солі та перцю, не отримували роботу.

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