Доступ до валюти став можливим тільки після відкидання сидіння його легковика.

На Одещині у чоловіка знайшли 2,5 млн російських рублів, які він намагався вивезти до Молдови в шкарпетках.

Як повідомила прес-служба Одеської митниці, громадянин України намагався вивезти 2,5 млн російських рублів до Молдови через пункт пропуску "Старокозаче".

"Незважаючи на наявність валюти, що значно перевищувала еквівалент 10 тис. євро, який не потребує письмового декларування, він для проходження митного контролю обрав "зелений коридор". Готівкові кошти знайшли одеські митники спільно з прикордонниками під час митного огляду особистих речей громадянина та його легковика", - йдеться у повідомленні.

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За даними прес-служби, 2,5 млн рублів (за курсом НБУ, понад 1,3 млн грн або 33,3 тис євро), чоловік спакував у шкарпетки та загорнув у поліетиленовий пакет. Пакунок він ретельно сховав під заднім сидінням автомобіля.

Доступ до валюти став можливим тільки після відкидання сидіння.

За фактом приховування від митного контролю валютних цінностей митниками складено протокол про порушення митних правил. Готівкові кошти вилучено. Справу буде скеровано до суду.

Випадки контрабанди в Одеській області: деталі

На Одещині подружжя намагалося незаконно вивезти з країни старовинні золоті монети та дві медалі часів СРСР.

Прикордонники загону спільно з митниками виявили цінності в автомобілі Renault, що слідував до Румунії. Зокрема, виявлено дві старовинні монети XIX сторіччя - "10 рублєй 1899 г." з написом "Чистаго золота 1 золотникъ 78,24 доли" та "5 рублей 1840." з написом "Чистагозолота 1 золотникъ 39 долей", а також дві медалі часів СРСР.