Зі слів правопорушника, він не мав ніяких неприязних стосунків із родинами померлих.

На Одещині повідомлено про підозру чоловіку, який на кладовищі розтрощив понад 90 могил.

Як повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області, про те, що хтось пошкодив надгробки на цвинтарі в селі Нерушай, у грудні 2022 року правоохоронцям повідомив працівник кладовища. Поліцейські встановили, що до злочину причетний 20-річний місцевий житель.

Виявилося, що зловмисник у стані алкогольного сп’яніння впродовж кількох днів ходив на цвинтар та трощив могильні плити. Загалом він пошкодив 92 надгробки. Зі слів правопорушника, він не мав ніяких неприязних стосунків із родинами померлих.

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Наразі молодикові повідомили про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 297 (наруга над могилами) та ч. 3 ст. 297 (наруга над могилами, вчинена повторно) Кримінального кодексу України.

Кримінальні випадки в Одеській області: подробиці

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