Окрім цього, водій разом зі своєю дружиною намагався провести валюту з перевищенням допустимої норми.

На Одещині подружжя намагалося незаконно вивезти з країни старовинні золоті монети та дві медалі часів СРСР.

Про це УНІАН повідомив начальник прес-служби Ізмаїльського загону Південного регіонального управління ДПСУ Ігор Перегняк.

Зазначається, що прикордонники загону спільно з митниками виявили цінності в автомобілі Renault, що слідував до Румунії. Зокрема, виявлено дві старовинні монети XIX сторіччя - "10 рублєй 1899 г." з написом "Чистаго золота 1 золотникъ 78,24 доли" та "5 рублей 1840." з написом "Чистагозолота 1 золотникъ 39 долей", а також дві медалі часів СРСР.

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"Окрім цього, водій, обравши смугу руху в пункті пропуску "зелений коридор", разом зі своєю дружиною намагався провести валюту з перевищенням допустимої норми без декларування на одну людину. Загальна сума надлишку склала 15,6 тис. дол", - йдеться у повідомленні.

На подружжя складені відповідні протоколи про порушення митних правил, а старовинні монети, медалі та валюту вилучено до рішення суду.

Спроби контрабанди антикваріату з України

У морському порту "Чорноморськ" (Одеська обл.) у іноземця виявили старовинні монети та банкноти. Старовинні предмети виявили під час спільного з митниками огляду легковика Mercedes. У багажному відділенні прикордонники знайшли 11 банкнот різних країн, випущених в період з 1818 по 1947 рік, і монети 1814, 1819, 1833, 1866 років.

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