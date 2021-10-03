Він зламав кілька кісток, переніс три операції, місяці фізіотерапії й змушений був витратити на лікування близько 80 000 доларів.

Житель Клівленда, США, подав до суду на свою кохану після того, як перечепився через її взуття і впав зі сходів.

Про це пише Newsweek.

Згідно з судовими документами, чоловік наступив лівою ногою на пару взуття, залишену дружиною нагорі сходів у підвал, втратив рівновагу, спіткнувся правою ногою об сходинку і звалився вниз.

Він зламав кілька кісток, переніс три операції, місяці фізіотерапії та змушений був витратити на лікування близько 80 000 доларів.

Потерпілий стверджував, що не побачив взуття, оскільки відносив на прохання дружини велику коробку. Жінка своєю чергою говорила, що часто залишає своє взуття в тому місці й навіть не думала, що їй слід попередити про це чоловіка. Крім того, вона не була впевнена, що він спіткнувся саме об її взуття. При цьому, за словами дружини, вона вважає себе винною.

Читайте також"Нібі у труні": за рішенням суду моряк 4 роки жив один на покинутому корабліКолегія суддів постановила, що взуття стояло відкрито, тому його міг би помітити будь-хто, якби подивився під ноги. У підсумку чоловікові відмовили в судовому розгляді.

Зазначається, що пара знайома упродовж десятиліть, почала зустрічатися у 2015 році й побралися у 2017-му. Вони одружилися у травні 2019 року і досі залишаються у шлюбі.

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Автор: Катерина Комолова