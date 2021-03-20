Мешканка Франції поскаржилася до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) після того, як місцеві суди визнали її винною в розлученні через відмову займатися сексом з чоловіком.
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Перше рішення у справі француженки винесли в 2019 році. Апеляційний суд Версаля постановив, що 66-річна жінка «серйозно і неодноразово порушувала Шлюбні зобов'язання», а це зробило подальше збереження сім'ї «неможливим». Надалі дане рішення схвалив касаційний суд.
На захист жінки виступили Французькі феміністські організації La Fondation des femmes та Le Collectif féministe contre le viol. Там назвали постанову суду «архаїчною» та зазначили, що вона позбавляє їх підзахисну права на згоду.
У Франції 47% всіх зґвалтувань та спроб зґвалтування відбуваються колишнім або нинішнім чоловіком жертви.
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