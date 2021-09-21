Чоловік стверджує, що його ім'я використовують в неправильному значенні.

Житель російського Новосибірська судиться з Російською Православною Церквою через ім'я. Річ у тім, що 45-річного чоловіка звати Люцифер.

Про це пише "КП".

За його словами, служителі церкви використовують його ім'я в неправильному значенні. Він уточнив, що ім'я Люцифер означає "світлоносний".

У зв'язку з цим він через суд вимагає визнати інформацію церковників про Люцифера такою, що не відповідають дійсності. Крім того, він зажадав компенсацію в розмірі 666 рублів.

Читайте такожУ Криму священик-блогер вийшов на стежку, послизнувся і зірвався зі скелі"Справа не в грошах, а в тому, що ця цифра зарекомендувала себе негативним чином", - пояснив чоловік.

При цьому він вказав, що астрологи цифрою 666 позначають планету Венеру та богиню кохання.

Варто відзначити, що чоловіка до літа поточного року звали Олексій, але він змінив ім'я на Люцифер.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Оренбурзькій області Російський священнослужитель отримав 13 років в'язниці за сексуальне насильство над дітьми. З Січня 2019 року по лютий 2020-го настоятель парафій Асекіївського району зґвалтував трьох неповнолітніх. Крім того, одного з дітей він систематично споював алкоголем.

Автор: Анастасія Горбачова