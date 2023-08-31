Він підготував на 14-годинний переліт улюблене кіно та снеки в очікуванні посиденьок разом з дружиною. Однак ситуація пішла не за планом.

Чоловік промучився 14 годин в літаку та пройшов "9 кіл пекла" Данте через "навіжених" батьків, які зіпсували йому спільний з дружиною авіапереліт. Раніше бортпровідниця розкрила, чим так небезпечні місця біля проходу у літаку.

Так, йдеться про довгоочікувану подорож, для якої пара заготувала улюблений фільм та снеки, розраховуючи, що розділить цей час пліч-о-пліч одне з одним. Омріяні плани зіпсували батьки іншої дитини, які попросили чоловіка поступитися місцем через надмірне хвилювання за дебелу 16-річну дівчину підлітка, пише The Mirror.

Історією нещасливого перельоту "постраждалий" поділився на форумі Reddit. За його словами, на той час відбувалися забастовки в авіакомпаніях, тому спершу він люб'язно погодився на цю пропозицію, адже гадав, що йдеться про малолітню дитину.

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"Приходять двоє батьків, один сидить поруч зі мною, інший - на сусідньому сидінні біля проходу. Вони поводяться, немов навіжені, і благають мене поступитися місцем, щоб їхня донька могла сісти поруч з ними. Я думаю, що за інших обставин, я б стояв на своєму, але ці люди явно були в паніці. У той час відбувалися протести авіакомпаній, тому я подумав, що вони потрапили в погану ситуацію з маленькою дівчинкою", - вказав він.

На шляху до свого "нового" місця чоловік виявив, що біля його дружини сидітиме на малюк, а 16-річна дівчина, на голову вища за його кохану. Він зазначив, що вона без особливих турбот гралася на телефоні, тоді як її батьки влаштували справжній гвалт, щоб посидіти поруч з нею.

"Вона була буквально вищою за мою дружину... У типовій підлітковій манері вона, здавалося, навіть не звернула уваги на всі ці події", - розповів він.

Решту польоту чоловік провів в справжньому кошмарі, адже не міг відпустити лють через цю ситуацію, а ще й, на додачу, був змушений сидіти поряд з вередливим малюком.

"Мене пересадили на місце поруч із дитиною, яка весь політ брикалася і кричала, тоді як та підліток постійно використовувала плече моєї дружини за подушку. Це був дуже довгий 14-годинний політ", - резюмував він.

Пасажири аплодували, коли жінку заарештували в літаку

Нагадаємо, раніше пасажири рейсу Малага-Манчестер компанії Ryanair стали свідками неприємної ситуації: пара з 41-річної жінки та 35-річного чоловіка почала чіплятися до стюардеси у стані алкогольного сп'яніння.

Ситуація була настільки огидною, що весь борт аплодував, коли після приземлення їх заарештували. Що саме бешкетники витворяли на борту - читай тут.

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