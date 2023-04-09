Він каже, що приємно вирушити на пошуки й знайти щось, що принесе комусь щастя.

Житель Нової Шотландії, який майже кожен день протягом майже трьох років шукає свого зниклого сина, натрапив на лист у пляшці, написаний 11-річним хлопчиком близько чотирьох десятиліть тому.

Джейсон Елер шукав свого сина Ділана вздовж річки Салмон. Під час пошуків він несподівано натрапив на пляшку, повідомляє CTV News.

"Я вирішив спробувати відкрити його. Я не міг його відкрити, тому я розбив скло, і це була записка", — розповів Елер.

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У листі йшлося: "Мене звати Грег Брайтман. Мені 11 років. Не могли б ви надіслати листа назад, якщо знайдете його?". У записці також були вказані адреса і номер.

Елер опублікував у соціальних мережах повідомлення та зняв на відео лист, а також попросив надати будь-яку інформацію про людину, яка його написала.

Брайтман, якому зараз 50 років, насолоджувався вихідними, коли йому зателефонувала дружина з приводу поста. "Моя дружина сказала, що мене шукають", — сказав Брайтман.

Закінчивши телефонну розмову, Брайтман побачив відеозапис листа і не міг у це повірити. "Повний шок... Я знав, що це мій текст. Це було дивовижно".

Елер поїхав в Мейтленд, де живе Брайтман, і передав йому лист, який той колись написав. Джейсон каже, що приємно відправитися на пошуки й знайти щось, що принесе комусь щастя.

Як зазначає видання, Ділан Елер безслідно зник із заднього двору своєї бабусі 6 травня 2020 року. Поліція вважає, що він впав у струмок і, можливо, потонув, проте його тіло так і не знайшли. Єдиним знайденим доказом були його гумові чоботи.

З того часу кожен день був болісним для скорботного батька. "Його день народження наближається 16 квітня, і без відповідей важко", — каже чоловік.

"Я сумую за його голосом. Я сумую за всім у ньому", - додає Елер.

Курйозний випадок з пошуками чоловіка в Туреччині

У Туреччині чоловік брав участь у своїх же пошуках. Раніше 50-річний Бейхан Мутлу разом з друзями відпочивав у лісовому масиві в Бурсі. Добряче випивши, вночі він відійшов углиб лісу і пропав. Друзі не змогли його знайти самостійно і викликали поліцію.

У якийсь момент волонтери стали голосно кричати ім'я чоловіка. У цей момент відгукнувся один з добровольців, який крикнув: "Я тут!".

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